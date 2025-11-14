HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

AI 365

Sự cố nghiêm trọng trên hệ điều hành Windows, người dùng cần biết để không bị hack

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Một lỗ hổng của Windows đã cho phép "tin tặc" nâng quyền lên mức cao nhất trên máy và chiếm toàn quyền điều khiển.

Microsoft vừa phát hành bản vá cho 63 lỗ hổng bảo mật mới trong các sản phẩm của hãng, trong đó có một lỗ hổng đang bị tin tặc khai thác thực tế.

Trong số này, 4 lỗ hổng được đánh giá nguy hiểm nghiêm trọng, còn lại có mức nguy hiểm cao, liên quan đến việc chiếm quyền điều khiển máy, rò rỉ dữ liệu, làm gián đoạn dịch vụ hoặc vượt qua các tính năng bảo mật.

Đáng chú ý nhất là có một lỗ hổng của Windows cho phép "tin tặc" - dù chỉ có quyền truy cập cơ bản - có thể nâng quyền lên mức cao nhất trên máy và chiếm toàn quyền điều khiển.

Sự cố nghiêm trọng trên hệ điều hành Windows người dùng cần biết để tránh bị hack - Ảnh 1.

Microsoft vừa phát hành bản vá cho 63 lỗ hổng bảo mật mới trong các sản phẩm của hãng

Chuyên gia bảo mật cảnh báo lỗi này thường được dùng sau khi tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống bằng cách khác, như mở file độc hại hoặc lừa đảo, để mở rộng quyền kiểm soát.

Nếu kết hợp với các lỗ hổng khác, lỗi này có thể biến một cuộc tấn công từ xa thành chiếm quyền hoàn toàn trên máy.

Microsoft cũng vá 2 lỗ hổng tràn bộ nhớ trong thành phần đồ họa của Windows và Windows Subsystem for Linux, cho phép kẻ xấu chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa.

Một lỗ hổng khác quan trọng nằm trong Kerberos, cơ chế xác thực người dùng trong doanh nghiệp. Lỗi này cho phép tin tặc giả mạo người dùng, chiếm quyền quản trị và thậm chí kiểm soát toàn bộ hệ thống nếu khai thác thành công.

Vì Kerberos là phần của Active Directory, mọi doanh nghiệp sử dụng hệ thống này đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trong những tuần gần đây, nhiều hãng công nghệ lớn cũng phát hành bản cập nhật bảo mật để bảo vệ người dùng, bao gồm Adobe, Apple, Google, Cisco, Dell, HP, IBM, Intel, NVIDIA, Oracle, Samsung, VMware và nhiều bản phân phối Linux.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mới, lợi dụng giao thức kết nối AI mã nguồn mở

Cảnh báo nguy cơ tấn công mới, lợi dụng giao thức kết nối AI mã nguồn mở

(NLĐO) - Kaspersky cảnh báo tội phạm có thể lợi dụng giao thức AI mã nguồn mở MCP để tấn công chuỗi cung ứng, đánh cắp mật khẩu, thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm

Cảnh báo APT nhắm vào bí mật quốc gia và cơ sở hạt nhân tại APAC

(NLĐO) - Từ 2024 đến giữa 2025, các nhóm APT tại APAC (châu Á - Thái Bình Dương) gia tăng tấn công, nhắm vào tình báo, bí mật quốc gia và hạ tầng trọng yếu.

Hơn 29 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo khẩn đến người dân trước siêu bão Wipha

(NLĐO) - Đến 13 giờ ngày 22-7, dự kiến bão Wipha sẽ ở vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá, cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

    Thông báo