Thời sự

Sự cố sà lan va cầu Ghềnh: Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hơn 1.500 hành khách

PHƯƠNG LY

(NLĐO) - Tuyến đường sắt qua khu vực cầu Ghềnh bị gián đoạn, ngành đường sắt khẩn trương tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ để bảo đảm hành trình

Thông tin mới nhất từ Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn - Công ty CP Vận tải Đường sắt cho biết liên quan sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai) sáng 6-3, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua khu vực này đã bị gián đoạn. Do đó, để bảo đảm an toàn chạy tàu, ngành đường sắt buộc phải tạm ngừng khai thác một số đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày, gồm TN4, SE22 và SE10.

Trước tình huống trên, ngành đường sắt đã khẩn trương triển khai phương án tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ nhằm bảo đảm hành trình không bị ngắt quãng.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Hiện trạng cầu Ghềnh sau khi sà lan va chạm gầm cầu vào sáng 6-3

Theo đó, các đoàn tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn như SE4, SE2 và SNT2 khi đến Ga Dĩ An sẽ cho hành khách xuống, di chuyển bằng ô tô sang Ga Biên Hòa (Đồng Nai), sau đó tiếp tục lên tàu để đi các chặng tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, các đoàn tàu từ phía Bắc vào Nam - gồm SE7, SE5, SPT1 và SE11 - khi đến Ga Biên Hòa sẽ cho hành khách xuống, trung chuyển bằng phương tiện đường bộ đến Ga Dĩ An để tiếp tục hành trình vào Ga Sài Gòn.

Ngành đường sắt đã bố trí ô tô trung chuyển, đồng thời tăng cường nhân viên tại các ga Dĩ An và Biên Hòa để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách trong quá trình di chuyển. Dự kiến trong ngày 6-3, khoảng 1.500 hành khách được tổ chức trung chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng.

Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam qua khu vực này tạm thời bị gián đoạn

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 6-3, sà lan chở hàng Thành Đạt 06 lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng nguồn về hạ lưu đã va vào gầm cầu Ghềnh khi đi qua khu vực giáp ranh giữa phường Biên Hòa và phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Theo người dân sinh sống gần khu vực, sau khi va vào mố cầu, sà lan loay hoay điều chỉnh hướng di chuyển. Song, sà lan tiếp tục va chạm vào gầm cầu một lần nữa, phát ra tiếng động lớn khiến nhiều người xung quanh giật mình.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp xử lý.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiến hành bơm nước ra khỏi sà lan, đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm ổn định phương tiện và di dời khỏi khu vực cầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thanh ray đường sắt tại nhịp cầu số 2 của cầu Ghềnh có dấu hiệu cong, méo; kết cấu cầu xuất hiện hiện tượng rung lắc nhẹ sau va chạm. Các đơn vị quản lý đường sắt đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với kết cấu cầu cũng như hệ thống ray để đưa ra phương án khắc phục và quyết định thời điểm cho tàu chạy trở lại.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Ảnh hưởng từ sự cố cầu Ghềnh khiến nhiều hành khách tại Ga Sài Gòn phải chờ đợi trưa 6-3

Thời điểm xảy ra va chạm, cầu rung lắc mạnh khiến một số xe máy đang lưu thông trên phần đường bộ của cầu bị mất thăng bằng và ngã xuống đường. Ghi nhận ban đầu cho thấy một người bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa đi kiểm tra sức khỏe.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Lịch trình một số chuyến tàu phải thay đổi

Đến gần 12 giờ cùng ngày, ngành đường sắt vẫn chưa thể cho tàu chạy qua khu vực cầu Ghềnh để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách và hoạt động khai thác tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Trưa cùng ngày, theo ghi nhận tại Ga Sài Gòn, đông đảo hành khách rơi vào cảnh chờ đợi khi nhiều chuyến tàu tạm ngừng khai thác do sự cố trên tuyến. Khu vực sảnh ga và phòng chờ trở nên đông đúc, nhiều người mang theo hành lý ngồi chờ, liên tục theo dõi bảng thông báo để cập nhật tình hình các chuyến tàu.

- Ảnh 7.

Hành khách chờ đợi tại Ga Sài Gòn để cập nhật thông tin và chờ hướng dẫn về phương án di chuyển tiếp theo.

Tại khu vực quầy hướng dẫn và hỗ trợ hành khách, dòng người tập trung ngày càng đông để làm thủ tục hoàn vé hoặc tìm hiểu phương án xử lý hành trình. Hành khách xếp hàng chờ đến lượt trong khi nhân viên nhà ga liên tục giải thích, hướng dẫn các thủ tục liên quan.

Qua hệ thống loa phát thanh, Công ty CP Vận tải Đường sắt cũng phát thông báo xin lỗi hành khách vì sự cố ngoài ý muốn, đồng thời đề nghị họ liên hệ trực tiếp nhân viên tại quầy để được hỗ trợ hoàn vé hoặc giải quyết các vấn đề liên quan.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty CP Vận tải đường sắt) cho biết do ảnh hưởng từ sự cố, đơn vị sẽ tạm ngừng chạy một số đoàn tàu khách trong ngày 7-3.

Cụ thể, ngừng chạy đôi tàu SNT2/SNT1 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Nha Trang; ngừng chạy đôi tàu SPT2/SPT1 xuất phát tại ga Sài Gòn và ga Phan Thiết.


