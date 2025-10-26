Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất bắn luồng tia vào Mặt Trời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất bắn luồng tia vào Mặt Trời

Anh Thư

(NLĐO) - Hình ảnh mới về vật thể liên sao 3I/ATLAS cho thấy nó đang bắn một luồng khí bụi khổng lồ về phía Mặt Trời. Nhưng đó là một tin tốt.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 từng xâm nhập hệ Mặt Trời mà các kính thiên văn ghi nhận được. Nguồn gốc và bản chất của nó vẫn là những chủ đề gây tranh cãi nhiều tháng nay.

Một trong những giả thuyết nổi tiếng đến từ giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Havard. Ông cho rằng 3I/ATLAS là một tàu do thám của người ngoài Trái Đất, dựa trên những "hành vi" bất thường trên suốt hành trình.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học khác cho rằng nó là một dạng sao chổi khác thường. Hình ảnh mới chụp 3I/ATLAS cho thấy lần này số đông có thể đã đúng.

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất bắn luồng tia vào Mặt Trời - Ảnh 1.

Sao chổi 3I/ATLAS đã bắn luồng tia khổng lồ về phía Mặt Trời - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT GEMINI/ĐÀI QUAN SÁT TEIDE

Theo Live Science, những hình ảnh vừa được công bố cho thấy 3I/ATLAS xuất hiện khá rõ nét trong ống kính của kính viễn vọng Two-meter Twin tại Đài quan sát Teide ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Kết hợp 159 lần phơi sáng, mỗi lần kéo dài 50 giây, hình ảnh tổng hợp cho thấy 3I/ATLAS như một chấm đen lớn, bao quanh bởi một quầng sáng trắng.

Một vết đứt gãy hình quạt đột ngột trên vòng sáng này cho thấy một luồng vật chất lớn, tốc độ cao đang phun ra từ sao chổi và bắn thẳng vào Mặt Trời.

Mặc dù một luồng bụi bắn vào sao mẹ của chúng ta nghe có vẻ đáng ngờ, nhưng điều đó là điều bình thường đối với một sao chổi, theo nhà vật lý thiên văn Miquel Serra-Ricart, Giám đốc khoa học tại Viện Nghiên cứu Light Bridges thuộc Đài quan sát Teide.

"Đây là hiện tượng thường thấy. Các luồng tia đang hướng về phía Mặt Trời và đuôi sao chổi hướng về phía đối diện Mặt Trời" - tiến sĩ Serra-Ricart cho biết.

Điều này là do sao chổi chắc chắn sẽ nóng lên khi chúng lao đến gần Mặt Trời hơn, nhưng chúng không phải lúc nào cũng nóng đều.

Mặt hướng về phía Mặt Trời của sao chổi nóng lên nhanh nhất. Nếu một điểm yếu cụ thể trên mặt này trở nên quá nóng, một lượng lớn khí thăng hoa có thể phun trào như một mạch nước phun, bắn vật chất sao chổi đi hàng ngàn dặm về phía Mặt Trời.

Điều này củng cố thêm lập luận 3I/ATLAS đơn thuần là một sao chổi.

Tin liên quan

Phát hiện một kỷ nguyên chưa từng biết của vũ trụ

Phát hiện một kỷ nguyên chưa từng biết của vũ trụ

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra vũ trụ từng có một thời kỳ bị thống trị bởi các nút thắt.

"Xác ướp" quái vật dài 12 m gây sốc ở Mỹ

(NLĐO) - Sau hơn 66 triệu năm, nhiều vùng da lớn trên "xác ướp" 2 con quái vật ở bang Wyoming - Mỹ vẫn gần như nguyên vẹn.

NASA phát hiện điều không ngờ đến ở “Trái Đất thứ hai”

(NLĐO) - Thứ tồn tại ở Titan - thế giới có cảnh quan rất giống Trái Đất - có thể đem lại nhiều hiểu biết về khởi nguồn của sự sống.

vật thể vật thể liên sao sao chổi ngoài trái đất 3I/ATLAS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo