Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất bắn luồng tia vào Mặt Trời

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 từng xâm nhập hệ Mặt Trời mà các kính thiên văn ghi nhận được. Nguồn gốc và bản chất của nó vẫn là những chủ đề gây tranh cãi nhiều tháng nay.

Một trong những giả thuyết nổi tiếng đến từ giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Havard. Ông cho rằng 3I/ATLAS là một tàu do thám của người ngoài Trái Đất, dựa trên những "hành vi" bất thường trên suốt hành trình.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học khác cho rằng nó là một dạng sao chổi khác thường. Hình ảnh mới chụp 3I/ATLAS cho thấy lần này số đông có thể đã đúng.

Sao chổi 3I/ATLAS đã bắn luồng tia khổng lồ về phía Mặt Trời - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT GEMINI/ĐÀI QUAN SÁT TEIDE

Theo Live Science, những hình ảnh vừa được công bố cho thấy 3I/ATLAS xuất hiện khá rõ nét trong ống kính của kính viễn vọng Two-meter Twin tại Đài quan sát Teide ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Kết hợp 159 lần phơi sáng, mỗi lần kéo dài 50 giây, hình ảnh tổng hợp cho thấy 3I/ATLAS như một chấm đen lớn, bao quanh bởi một quầng sáng trắng.

Một vết đứt gãy hình quạt đột ngột trên vòng sáng này cho thấy một luồng vật chất lớn, tốc độ cao đang phun ra từ sao chổi và bắn thẳng vào Mặt Trời.

Mặc dù một luồng bụi bắn vào sao mẹ của chúng ta nghe có vẻ đáng ngờ, nhưng điều đó là điều bình thường đối với một sao chổi, theo nhà vật lý thiên văn Miquel Serra-Ricart, Giám đốc khoa học tại Viện Nghiên cứu Light Bridges thuộc Đài quan sát Teide.

"Đây là hiện tượng thường thấy. Các luồng tia đang hướng về phía Mặt Trời và đuôi sao chổi hướng về phía đối diện Mặt Trời" - tiến sĩ Serra-Ricart cho biết.

Điều này là do sao chổi chắc chắn sẽ nóng lên khi chúng lao đến gần Mặt Trời hơn, nhưng chúng không phải lúc nào cũng nóng đều.

Mặt hướng về phía Mặt Trời của sao chổi nóng lên nhanh nhất. Nếu một điểm yếu cụ thể trên mặt này trở nên quá nóng, một lượng lớn khí thăng hoa có thể phun trào như một mạch nước phun, bắn vật chất sao chổi đi hàng ngàn dặm về phía Mặt Trời.

Điều này củng cố thêm lập luận 3I/ATLAS đơn thuần là một sao chổi.