Sử dụng công nghệ AI truy bắt tội phạm

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 7-8, cháu L.D.T. (SN 2008, trú trại tổ 24A, khu 7, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) đi đá bóng tại sân vận động Trung tâm TP Uông Bí bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm điện thoại di động Iphone 15 Pro 128GB, màu titan tự nhiên, trị giá khoảng 22 triệu đồng và Iphone 12 Pro Max 256GB, màu xanh dương, trị giá khoảng 16,3 triệu đồng để trong một túi bóng, màu đỏ ở góc sân cỏ.



Đối tượng Nguyễn Văn Tỉnh cùng tang vật

Phải 3 ngày sau (ngày 10-8), cháu L.D.T. mới được mẹ đưa đến Công an phường Quang Trung để trình báo nội dung sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quang Trung đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, truy xét đối tượng qua hệ thống camera an ninh nhằm xác định đối tượng nghi vấn.

Trên cơ sở đối sánh dữ liệu nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng đối tượng với dữ liệu giám sát trên hệ thống camera AI phường Quang Trung và phường Nam Khê, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện đối tượng tình nghi đang có mặt tại khu nhà trọ thuộc tổ 5, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ đối tượng là Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tình khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đến thuê trọ tại phường Nam Khê, hàng ngày hoạt động lưu động trên các khu phố, khu vực công cộng để phát hiện sơ hở người dân sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an TP Uông Bí đã thu hồi tang vật vụ án và tiếp tục xác minh xử lý đối tượng theo quy định pháp luật