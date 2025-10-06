HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ, có bị phạt nguội?

Bảo Nghi

(NLĐO) - Bạn đọc Nguyễn Văn Tân, TP HCM, hỏi: Theo quy định của pháp luật, việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị phạt nguội?

- Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Điều khiển phương tiện tham gia giao thông là việc điều khiển, sử dụng phương tiện giao thông như xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy… để di chuyển trên đường bộ, bao gồm cả việc thực hiện các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông khác bao gồm việc dừng chờ đèn đỏ.

Sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ, có bị phạt nguội? - Ảnh 1.

Sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ, có bị phạt nguội?

Việc xử phạt liên quan đến hành vi sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện được quy định tại các điều 6, 7 và 9 Nghị định 168/2024 như sau:

- Đối với ô tô: Nếu người điều khiển dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ, thì bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (điểm h khoản 5 điều 6) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe (điểm b khoản 16 điều 6);

- Đối với mô tô, xe gắn máy: nếu người đang điều khiển dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, thì bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng (điểm đ khoản 4 điều 7) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe (điểm b khoản 13 điều 7).

- Đối với xe đạp: nếu người điều khiển dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, thì bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (điểm h điều 9).

Như vậy, đáng lưu ý là đối với xe ô tô, việc xử phạt chỉ áp dụng khi xe đang di chuyển trên đường. Trong khi đó đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp thì việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt bất kể xe có đang di chuyển trên đường hay không.

dừng đèn đỏ phạt nguội sử dụng điện thoại lái xe Đèn đỏ phạt
