Sử dụng tài khoản Facebook “Trương Vô Kỵ” rao bán súng tự chế

Ngày 8-4, Công an tỉnh Long An đang xác minh vụ một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để rao bán súng tự chế.

Khẩu súng tự chế đang được thu giữ

Trước đó, qua rà soát, giám sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Long An phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Trương Vô Kỵ" đăng tải trên nhiều hội, nhóm với thông tin bán một khẩu súng (loại súng tự chế, bắn đạn chì), kèm theo bài viết có hình ảnh khẩu súng cần bán.

Ngày 4-4, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng tổ chức bắt giữ đối tượng tên Trương Vô Kỵ (21 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) khi đối tượng đang cất giữ khẩu súng tại nhà người thân ở xã Vĩnh Lợi.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng (dạng tự chế, chưa xác định được loại vũ khí) và 1 hộp đạn gồm 93 viên.