Triệt phá cơ sở sản xuất súng tự chế rồi rao bán trên mạng xã hội của Lềnh Chi Và

Ngày 16-11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã điều tra, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do bị can Lềnh Chi Và (SN 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991), cùng ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Xưởng cơ khí của Lềnh Chi Và (Ảnh: CABD)

Theo điều tra, Lềnh Chi Và đã thuê đất và thuê nhân công lao động để mở xưởng cơ khí tại khu vực xã Trà Cổ, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai làm nơi chế tạo, gia công các bộ phận, linh kiện của súng tự chế và lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh sau đó bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Tiếp tay cho Lềnh Chi Và, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đứng ra lập kênh youtube và các tài khoản mạng xã hội để giới thiệu, quảng cáo và đăng bán các loại súng đạn do Lềnh Chi Và chế tạo. Ngoài ra, Hiếu còn mua các loại súng ngắn, súng dài từ nhiều đối tượng khác trên mạng xã hội, sau đó bán lại kiếm lời.



Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7-2023 đến 1-2024, Lềnh Chi Và và Nguyễn Trung Hiếu đã bán trót lọt 33 khẩu súng cho 26 đối tượng ở các tỉnh, thành như Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, TP HCM, Lâm Đồng, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh..., thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật công an tịch thu (Ảnh: CABD)

Nhiều trường hợp thanh thiếu niên do thiếu hiểu biết nên đặt mua súng đạn đem về cất giấu trong nhà, mục đích ban đầu là phòng thân, săn bắn, sau đó sử dụng để giải quyết mâu thuẫn, đòi nợ hoặc thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 23 đối tượng về các tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.