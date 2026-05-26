HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sử dụng xăng E10, từng loại phương tiện tương thích ra sao?

Thùy Linh

(NLĐO) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy cho biết cơ bản các đời xe đều tương thích, nhưng có lưu ý với một số dòng xe.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 hãng xe: Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki, cơ bản các đời xe đều tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi về mặt kỹ thuật.

Hiệp hội ô tô và xe máy đánh giá khả năng tương thích với xăng E10 năm 2026 - Ảnh 1.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1-6

Riêng với Hãng xe Suzuki, các đời xe đều tương thích và không thay đổi về mặt kỹ thuật, trừ các đời xe: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, UA125, GD110.

VAMM chia sẻ hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10, song cần lưu ý việc xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Thông tin về phương tiện tương thích với xăng E10, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết đánh giá sơ bộ của VAMA cho thấy, các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, VAMA quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ, khi xăng E10 chưa phổ biến và các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, có thể gặp các vấn đề về vận hành khi sử dụng xăng E10.

Theo thông tin từ một hãng thành viên của VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 với hoạt động của các xe này.

Qua rà soát, các hãng đều có nhận định chung là đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006, sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

VAMA ủng hộ chủ trương mở rộng bán xăng sinh học E10 RON95 của Chính phủ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tại thời điểm góp ý vào tháng 8-2025, VAMA cho rằng việc ngay lập tức bán 100% xăng E10 trên thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu dòng xe cũ không tương thích với xăng E10.

Vì vậy, hiệp hội này đề xuất bán song song xăng E10 với xăng khoáng, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có xe tương thích chủ động chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10.

Cùng với đó, VAMA cũng đề xuất kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10 trong tất cả các khâu: Từ phối trộn, tồn trữ, vận chuyển, phân phối. Việc sử dụng xăng E10 RON95 cần có mức tiêu chuẩn khí thải tối thiểu là Euro 4 để thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là áp dụng mức này từ ngày 1-1-2017 và áp dụng mức 5 từ ngày 1-1-2022 với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Tin liên quan

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

(NLĐO) - Dù được đánh giá thân thiện hơn với môi trường, xăng E10 vẫn khiến không ít chủ xe lo lắng về khả năng tương thích và ảnh hưởng đến động cơ

Sát ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương có chỉ đạo

(NLĐO) - Bộ Công Thương có công văn số 3673 gửi UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường các hoạt động truyền thông về xăng E10.

Xăng E10 sắp thay thế RON 95 trên toàn quốc, được kiểm soát chất lượng ra sao?

(NLĐO) - Việc kiểm soát chất lượng xăng E10 sẽ được thực hiện thông qua lực lượng quản lý thị trường, cùng các đơn vị kiểm soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

phương tiện giao thông xăng E10 xăng sinh học E10 tương thích của xăng E10 với phương tiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo