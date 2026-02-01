HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sự lạnh lùng của kẻ sát hại một cán bộ công an

Cao Nguyên

(NLĐO) –Sau khi sát hại cán bộ công an, Ty đến một quán nước cùng thôn thì gặp mẹ của mình.


Sự lạnh lùng của kẻ sát hại cán bộ công an tại Đắk Lắk năm 2025 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty - kẻ sát hại cán bộ công an đang làm nhiệm vụ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995; ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 7-9-2025, Ty ở nhà cùng với mẹ là bà N.T.T và vợ chồng anh ruột là N.V.B và chị dâu N.T.K. tại thôn 4, xã Xuân Lộc.

Lúc này, vợ chồng anh B. nói chuyện với mẹ về việc mua ti vi mới để xem. Tuy nhiên, Ty cho rằng vợ chồng anh trai mua ti vi xem riêng nên hai bên xảy ra cãi nhau.

Sau đó, anh B. chở vợ và con đi chơi nhưng quên mang theo tiền nên về nhà lấy. Thấy chị K. đi vào nhà, Ty nghĩ về việc vợ chồng anh trai thường cãi nhau với mình nên cầm dao đâm nhiều nhát vào người chị dâu.

Sau khi được mẹ và anh can ngăn, Ty cầm dao chạy trốn.

Ngày 8-9-2025, sau khi nhận được tin báo, Trưởng Công an xã Xuân Lộc ban hành kế hoạch xác minh và phân công tổ công tác gồm 5 người đến mời Ty về trụ sở làm việc.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc) và một đồng đội thấy Ty đi bộ trên đường gần nhà. Ty bỏ chạy nên anh Cánh và đồng đội đuổi theo nhưng mất dấu đối tượng.

Sau đó, anh Cánh phát hiện Ty trên đồi keo nên chạy đến dùng tay kẹp cổ, giữ đối tượng lại. Lúc này, Ty lấy dao bỏ trong túi quần đâm anh Cánh. Anh Cánh cố gắng khống chế đối tượng nhưng tiếp tục bị Ty đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi dao gãy, anh Cánh nằm gục, Ty dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh Cánh nhiều lần.

Sau khi sát hại cán bộ công an, Ty đến một quán nước cùng thôn thì gặp mẹ của mình. Thấy áo con dính máu, bà T. hỏi thì Ty nói dối đi bẫy dông bị người ta đánh rồi đi về nhà thay quần áo giặt và tắm.

Phát hiện Ty trong nhà tắm, tổ công tác yêu cầu ra làm việc nhưng đối tượng cầm dao cố thủ, chống trả.

Lực lượng Công an xã Xuân Lộc phải dùng các biện pháp nghiệp vụ, phá cửa khống chế Ty.

Theo kết luận giám định, chị K. bị thương tích tỉ lệ 4%.

