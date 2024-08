Sự mới mẻ của âm nhạc đến từ gameshow

Trên mạng xã hội, những cuộc thảo luận về "anh trai" luôn ở mức hàng trăm ngàn lượt/tuần. Trong tốp 20 âm nhạc thịnh hành của YouTube thì có đến 9 sản phẩm đến từ 2 chương trình này. Tất cả tập phát sóng của các chương trình này luôn nằm trong mục thịnh hành YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem.



Chương trình “Anh trai say hi” đang thu hút khá đông người xem. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Tiết mục "Trống cơm" do NSND Tự Long, Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven thể hiện trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã "khoác áo mới" cho tác phẩm và chinh phục được nhiều khán giả. Tương tự, ở chương trình "Anh trai say hi", nhiều khán giả trẻ đã mê đắm với các màn biểu diễn của ca sĩ Erik, Đức Phúc, Quân A.P…

Không bàn đến chuyện tiết mục nào hay hơn, sân chơi nào nổi trội hơn nhưng rõ ràng, khán giả đang thấy rất hài lòng với những gì được xem ở các sân chơi gameshow truyền hình âm nhạc hiện nay. Quả thật, khi những tiết mục biểu diễn được đầu tư đến nơi đến chốn, dày công thực hiện cùng với tài năng thật sự của những người tham gia thì sẽ được khán giả đón nhận, ủng hộ.

Những người trong cuộc cho rằng với sự nỗ lực kết hợp nhiều tài năng, các nghệ sĩ tham gia gameshow truyền hình âm nhạc đã mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đúng nghĩa. Rapper Hà Lê nhận xét với những tiết mục được đầu tư tốt, khán giả sẽ có sản phẩm giải trí chất lượng. Mặt khác, nghệ sĩ, ca sĩ cũng có lợi khi được trải nghiệm những cấp bậc biểu diễn cao hơn, thậm chí gần với đẳng cấp quốc tế hơn.

Âm nhạc của "Anh trai say hi" lẫn "Anh trai vượt ngàn chông gai" đều có những thế mạnh riêng, phục vụ những đối tượng khán giả riêng. Justatee (đảm nhận phần âm nhạc của "Anh trai say hi") đang có phần thắng thế về mặt thị trường và hiệu ứng nhạc số. Song, SlimV (đảm nhận âm nhạc của "Anh trai vượt ngàn chông gai") lại được đánh giá cao hơn về chất lượng chuyên môn và sự đa dạng. Điều đó hứa hẹn mang đến sự cọ xát và cạnh tranh khốc liệt cho thị trường nhạc Việt.

Theo các nhà chuyên môn, với truyền hình thực tế, chất liệu quan trọng hàng đầu để tạo nên thành công chính là yếu tố người tham gia. Công thức thành công là tài năng kết hợp với câu chuyện thú vị của người chơi về hành trình đến với âm nhạc sẽ quyết định sức hút của gameshow. Xu hướng mới này đang tạo nên một diện mạo mới thực sự chất lượng của nhạc Việt đối với đông đảo khán giả.