HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sự thật phía sau lò mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Cơ sở giết mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ở Quảng Trị - buộc tạm dừng hoạt động sau khi bị phát hiện dùng nước bẩn trong quá trình giết mổ.

Sự thật ẩn giấu phía sau lò mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền hoạt động tấp nập về đêm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị vừa có thông báo yêu cầu Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh - tạm dừng ngay hoạt động do sử dụng nguồn nước ô nhiễm vượt chuẩn.

Trong quá trình kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị - đã lấy 3 mẫu nước tại cơ sở giết mổ tập trung của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh).

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 mẫu đều có Coliforms vượt ngưỡng cho phép; 2 mẫu phát hiện thêm vi khuẩn E.coli. Các chỉ số này đều cao hơn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, việc sử dụng nước bẩn trong giết mổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ sở được yêu cầu ngừng hoạt động, cải tạo hệ thống cấp nước và chỉ được phép mở lại khi có kết quả xét nghiệm đạt chuẩn.

Trong thời gian này, nếu cơ sở vẫn giết mổ và để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, chủ cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi cục cũng sẽ tạm dừng kiểm soát và đóng dấu kiểm soát giết mổ đối với sản phẩm từ cơ sở.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, vi khuẩn Coliform là thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm trên hệ tiêu hóa như tiêu chảy, mất nước dẫn tới suy thận, thậm chí là tử vong; còn vi khuẩn E.coli cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hoá, đồng thời gây nhiễm khuẩn đường huyết làm tổn thương nội tạng và gây viêm màng não.


Tin liên quan

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chưa hết dịch tả heo châu Phi, Quảng Trị lại công bố dịch viêm da nổi cục trên trâu bò. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, khống chế

Con số khiến ai cũng giật mình khi dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Trị

(NLĐO) - Dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh tại Quảng Trị, khiến hơn 11.700 con heo buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên đến 691 tấn.

Ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lan rộng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường

Quảng Trị giết mổ gia súc cơ sở giết mổ nước bẩn Nguyễn Thị Thanh Huyền xã Quảng Ninh đình chỉ hoạt động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo