Thời sự

Sự thật rùng mình phía sau "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Nhiều người ở Quảng Trị dần bị dẫn dắt, chi phối và mất kiểm soát khi tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, kèm áp lực “dâng” 1/10 thu nhập mỗi tháng.

Sự thật rùng mình phía sau "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - Ảnh 1.

Nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trái phép tại Quảng Trị vừa bị lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý

Ngày 28-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết nhóm người hoạt động dưới danh nghĩa "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn được tổ chức theo mô hình chặt chẽ, nhận chỉ đạo từ "tổng hội" ở nước ngoài.

Nhánh này do Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê Bắc Ninh) cầm đầu. Lực lượng truyền giáo chủ yếu là người trẻ, được huấn luyện kỹ năng thuyết giảng và phân cấp rõ ràng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng khoảng 70 kịch bản khác nhau để tiếp cận, tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể. Mục tiêu thường là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe.

Quy trình lôi kéo được triển khai theo từng bước: làm quen, tạo thiện cảm, thu thập thông tin cá nhân, sau đó từng bước chi phối nhận thức và hành vi. Khi người tham gia dần phụ thuộc, nhóm bắt đầu gây áp lực về tài chính, yêu cầu "dâng" 1/10 thu nhập mỗi tháng, đồng thời tìm cách làm suy yếu các mối quan hệ gia đình để tăng mức độ kiểm soát.

Sự thật rùng mình phía sau "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - Ảnh 3.

Qua làm rõ, xác định nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” do Nguyễn Duy Cường cầm đầu chỉ là một nhánh nhỏ hoạt động trái phép tại địa bàn tỉnh.

Sự thật rùng mình phía sau "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" - Ảnh 4.

Mẫu nước mà nhóm người sử dụng khi tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đang được cơ quan chức năng giám định

Hoạt động của tổ chức này chưa được cấp phép tại Việt Nam và không được các hệ phái Tin Lành chính thống công nhận. Tuy nhiên, nhóm lại núp bóng "Hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới" để tạo vỏ bọc.

Các đối tượng vận hành theo kiểu khép kín, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc bảo mật để kết nối, phát triển theo mô hình đa cấp, trong đó mỗi thành viên trở thành một "mắt xích" lôi kéo người mới.

Nhánh do Nguyễn Duy Cường cầm đầu đã có khoảng 500 người tham gia ở Quảng Trị. Đáng chú ý, cơ quan chức năng ghi nhận trường hợp bị tác động đến mức bán tài sản, nhà cửa để nộp tiền cho nhóm.

Các đối tượng còn khai thác tâm lý lo lắng, bất an, thậm chí đưa ra thông tin về "ngày tận thế" để thúc đẩy người tham gia đóng góp tiền bạc.

Đáng chú ý, trước khi tham gia và tổ chức hoạt động truyền bá, Cường từng làm MC tại các đám cưới, tiệc tùng ở Bắc Ninh, sau đó vào Quảng Trị để phát triển nhóm này. Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo nhằm trục lợi, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời gọi "thay đổi cuộc sống", không cung cấp thông tin cá nhân, không tham gia sinh hoạt khi chưa rõ bản chất tổ chức; đồng thời chủ động thông báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan, trong đó có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "hành nghề mê tín, dị đoan".

Tin "ngày tận thế", có người bán nhà theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Tin “ngày tận thế”, có người bán nhà theo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

(NLĐO) - Công an xác định nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" lan truyền tin giả "ngày tận thế", khiến có người ở Quảng Trị bán tài sản để nộp tiền

Chân dung người đàn ông đứng đầu “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát hiện các nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" gần 50 người, sinh hoạt kín nhiều nơi, giao nộp điện thoại, có dấu hiệu trục lợi.

Kiên quyết xóa bỏ tà đạo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Công an tỉnh Quảng Nam kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các nhóm đối tượng có hành vi truyền bá, lôi kéo người dân tham gia vào "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Quảng Trị kịch bản Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ thao túng tâm lý Công an Quảng Trị vạch trần cảnh báo người dân hội thánh đức chúa trời mẹ quảng trị sự thật phía sau
