Truy vết mạng xã hội

Sự thật thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" đang lan truyền trên mạng

Ca Linh

(NLĐO) - Mạng xã hội xuất hiện thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" gây hoang mang trong người dân.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin từ ngày 7-12 sẽ có hiện tượng "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm".

Thực hư thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" đang lan truyền trên mạng - Ảnh 1.

Công an cảnh báo đây là thông tin sai sự thật. Ảnh: Facebook

Thông tin được nhiều tài khoản trên Facebook và Tiktok đăng tải, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Thậm chí, có đoạn clip ghi lại cảnh người dân tranh nhau mua hàng hóa để tích trữ như: đèn cầy, mì gói, gạo…

Nhiều tài khoản đăng và bình luận như: "Vào ngày 7-12, thế giới sắp trải qua khoảnh khắc bầu trời tối đen"; "Cảnh báo khẩn "7 ngày 7 đêm tối tăm trời đất"; "Mấy bà có nghe vụ tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm không, sao người ta mua đồ dự trữ nhiều quá"; "Thà chuẩn bị đồ ăn trước còn hơn"…

Thông tin này không chỉ lan truyền trên mạng mà còn lan truyền tại nhiều địa phương ở miền Tây.

Theo Công an xã Lai Hòa (TP Cần Thơ), trang an ninh trật tự của xã cũng nhận được thông tin từ một số bà con phản ánh về việc ở khu vực giáp ranh Xiêm Cán, chợ nhóm ngã ba Preychop B xuất hiện tin "Tuần tới sẽ có hiện tượng tối 7 ngày 7 đêm, không có điện nước"…

Thực hư thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" đang lan truyền trên mạng - Ảnh 2.

Thông tin trên làm dấy lên sự lo lắng, hoang mang trong người dân. Ảnh: cắt từ clip trên TikTok

Thông tin này làm dấy lên sự lo lắng, hoang mang trong người dân, dẫn đến hiện tượng bà con tích trữ lương thực, thực phẩm.

Công an xã Lai Hòa khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật và không có căn cứ khoa học. Vì vậy, bà con không nên hoang mang, lo lắng hay mua lương thực, thực phẩm tích trữ. Người dân càng không nên truyền miệng thông tin này, nếu còn tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Một số fanpage của công an phường, xã ở Cần Thơ cũng cảnh báo tin đồn trên không có cơ sở khoa học.

Theo Công an xã Lai Hoà, căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì người tung tin đồn thất thiệt về người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2-3 triệu đồng.

Đồng thời, người tung tin thất thiệt còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn và xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu.


Cần Thơ thông tin sai sự thật tin đồn mạng xã hội
