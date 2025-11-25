HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tin đồn thất thiệt gây thêm mất mát, hệ lụy trong lũ dữ

Cao Nguyên

(NLĐO) - Giữa mưa lũ, người dân lo lắng thì những tin đồn như vỡ đập, người chết hàng loạt khiến nhiều người thêm hoang mang tháo chạy, để lại hậu quả đau lòng.

Ngày 25-11, lực lượng chức năng và người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục chung tay dọn dẹp nhà cửa, cơ sở hạ tầng, tổ chức cứu trợ để người dân sớm ổn định đời sống. Mưa lũ đã tạm qua đi nhưng những mất mát, hệ lụy từ những tin đồn thất thiệt thì không thể bù đắp.

Tháo chạy trong đêm vì tin đồn vỡ đập

Đến nay, người dân ở thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đang rất bức xúc trước tin đồn vỡ đập khiến nhiều người tháo chạy.

Tin đồn thất thiệt trong lũ lụt Đắk Lắk gây hoang mang và mất mát lớn - Ảnh 1.

Từ tin đồn vỡ đập, ông Phan Văn Thôi chở vợ con tháo chạy khiến 2 vợ chồng bị nước cuốn trôi

Bà Võ Thị Thạch (ngụ thôn Vạn Lộc) cho biết tối 20-11, nước lũ trong thôn liên tiếp dâng cao khiến nhiều người lo lắng. Khi nghe tin đồn vỡ đập, ông Phan Văn Thôi (51 tuổi, con rể bà Thạch) lập tức chở vợ là Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi) và con trai út 10 tuổi trên xe máy chạy khỏi nhà. Bà Thạch cũng chạy xe ngay phía sau nên chứng kiến cảnh đau lòng.

Bà Thạch nghẹn ngào chia sẻ khi xe máy của ông Thôi qua cầu Cháy, mặt cầu bị sụp lún do nước lũ, cả 3 người và xe lao xuống hố nước sâu.

Giữa lũ dữ, ông Thôi dùng hết sức đẩy con trai vào bờ rồi quay lại cứu vợ. Nhưng nước lũ cuồn cuộn đã nhanh chóng cuốn 2 người tử vong trong đêm tối.

Tin đồn thất thiệt trong lũ lụt Đắk Lắk gây hoang mang và mất mát lớn - Ảnh 2.

Cha mẹ tử vong, em Phan Tiến Thịnh không biết bắt đầu từ đâu để lo cho 2 em

Nhận tin dữ, 2 người con của vợ chồng ông Thôi đang học đại học ở TP HCM vội bắt xe về quê. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, 2 anh em kịp trở về nhà nhìn cha mẹ lần cuối.

"Cha mẹ mất rồi, em không biết phải bắt đầu từ đâu để lo cho 3 anh em" - em Phan Tiến Thịnh (con trai lớn của ông Thôi) nói trong nước mắt.

Các nhóm thiện nguyện chở quan tài… quay về

Anh T.P.T. (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng các nhà hảo tâm đã lập nhóm hỗ trợ "quan tài chôn cất 0 đồng" từ nhiều năm nay. Mục đích của nhóm là để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, không có kinh phí mai táng khi trong nhà có người mất.

Tin đồn thất thiệt trong lũ lụt Đắk Lắk gây hoang mang và mất mát lớn - Ảnh 3.

Từ những tin đồn thất thiệt, nhiều hội nhóm, cá nhân vận động hỗ trợ quan tài

Đêm 21-11, anh nhận được hàng loạt tin báo tình hình thiệt hại nặng nề về người do mưa lũ tại các xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Để hỗ trợ kịp thời, anh T. cùng nhiều người đã nhận nhiệm vụ chở 30 quan tài giao cho chính quyền 3 xã để lo hậu sự cho những người xấu số.

Lúc này, T. mới biết có cả xe tải, xe đầu kéo vận chuyển quan tài xuống hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nơi, một số đoàn từ thiện mới biết các thông tin lan truyền trên mạng về số người chết là sai sự thật.

Tin đồn thất thiệt trong lũ lụt Đắk Lắk gây hoang mang và mất mát lớn - Ảnh 4.

Một xe đầu kéo chở quan tài đi hỗ trợ phải gửi lại trong chùa

"Từ tin đồn, nhiều đoàn cứu trợ lật đật mang quan tài đi hỗ trợ rồi phải quay xe về hoặc gửi lại trong chùa" - anh T. thông tin.

Bức xúc vì tin đồn sập nhà cao tầng, 60 người chết

Trong đêm mưa lũ, trên mạng xã hội xuất hiện video một phụ nữ nói về cảnh "người chết la liệt tại xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ"; "sập nhà cao tầng nhiều người chết"; "Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Đồng, nếu anh chị không còn liên lạc được với gia đình mình thì hãy về nhà ngay nhé". 

Những tin đồn trên không chỉ ảnh hưởng đến công tác cứu mà còn gây hoang mang cho người dân địa phương và cả những người đi làm xa quê.

Tin đồn thất thiệt trong lũ lụt Đắk Lắk gây hoang mang và mất mát lớn - Ảnh 5.

Người dân xã Hòa Thịnh bức xúc vì tin đồn sập nhà lầu, hàng chục người tử vong

Anh Phạm Thanh Bình (thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh), cho biết những ngày lũ, toàn xã mất điện, không có sóng điện thoại, nhiều khu vực bị cô lập. Đến khi nước rút, anh cùng mọi người chạy đi quanh xã nhưng không có căn nhà cao tầng nào bị sập.

"Khi thấy video phao tin sập nhà tầng, hàng chục người chết ở Hòa Thịnh", rất nhiều người đang làm ăn ở xa phải tức tốc quay về. Người chạy xe máy, người đi xe khách… ai nấy đều mong sớm về quê vì quá lo lắng. 

Ngay cả những người ở trong xã Hòa Thịnh cũng hoang mang vì lúc đó đang bị cô lập, chưa rõ thực hư. Chẳng hiểu sao họ lại đồng ác thế" - anh Bình nói.

Còn theo bà Dương Thị Kim Nguyệt, gia đình mới xây căn nhà cao tầng gần cầu Bến Củi (xã Hòa Thịnh). Bà không biết ai tung ra tin đồn, nhưng đã có người đến hỏi thăm tin tức tại nhà bà. Tin đồn nhà cao tầng còn sập khiến nhiều người ở nhà cấp 4 hết sức hoang mang.

Mạnh tay xử lý những người đăng tin thất thiệt

Trước những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với công an địa phương rà soát, xử lý.

Công an đã làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc V. (ngụ xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) về thông tin thất thiệt, "sập nhà vùng lũ khiến hàng chục người chết". Tại cơ quan công an, bà V. cho biết đoạn clip do người khác quay lén, còn thông tin sập nhà là do bà V. nghe người khác nói nhưng không kiểm chứng thông tin.

Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và xử lý hàng chục tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

tài khoản mạng xã hội tin đồn thất thiệt số người chết tin sai sự thật tình hình mưa lũ
