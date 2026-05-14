Sự thật về dự án Seville Villas Bla tại Lâm Đồng

Vừa qua, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của ông Q. (ngụ TP HCM) về việc bị lừa mua đất tại dự án "Seville Villas Bla" thuộc xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng.

Mắc bẫy "bánh vẽ" lợi nhuận

Theo ông Q., qua thông tin giới thiệu, ông biết đến dự án "Seville Villas Bla" (tại xã B'Lá, huyện Bảo Lâm cũ; nay là xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng) do Công ty CP Gia Hưng Land làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này quảng cáo dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng và vận hành.

Vì tin tưởng, ông Q. đã đặt cọc 100 triệu đồng để mua 2 thửa đất với tổng giá trị gần 3,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận cọc, doanh nghiệp lại yêu cầu ông thanh toán thêm các khoản phí xây dựng, lắp đặt điện nước và công trình dịch vụ. Sinh nghi, ông Q. yêu cầu Công ty CP Gia Hưng Land cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án.

Qua tìm hiểu, ông Q. phát hiện các thửa đất mình đặt mua do một cá nhân khác đứng tên, hoàn toàn không phải là đất thuộc dự án bất động sản hay khu nghỉ dưỡng do Công ty CP Gia Hưng Land làm chủ đầu tư.

Theo ông Q., doanh nghiệp đã cố tình sử dụng các tài liệu gây hiểu nhầm. Cụ thể, trong hợp đồng đặt cọc ký tháng 9-2025, văn bản ghi rõ mục đích nhằm "bảo đảm giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla". Phía công ty còn đưa ra hàng loạt tài liệu như "sơ đồ phân lô", "chính sách bán hàng", "bảng giá", trong đó chia rõ từng "phân khu" và đánh "mã căn", khiến khách hàng đinh ninh đây là dự án có thật.

Đáng chú ý, dù giá chuyển nhượng thực tế lên tới gần 1,7 tỉ đồng/thửa đất, Công ty CP Gia Hưng Land lại đề nghị ông Q. ký hợp đồng với mức giá chỉ 300 triệu đồng.

Từ những bằng chứng trên, ông Q. cho rằng Công ty CP Gia Hưng Land đã cố tình lừa dối, gây nhầm lẫn thông tin về dự án bất động sản, đồng thời có dấu hiệu trốn thuế khi yêu cầu ghi giá trị giao dịch trên hợp đồng thấp hơn nhiều so với thực tế.

Thông tin dự án “Seville Villas Bla” được quảng bá trên trang web của Công ty CP Gia Hưng Land

Cơ quan chức năng lên tiếng

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên trang điện tử của Công ty CP Gia Hưng Land (đơn vị phát triển) hiện đang quảng bá thông tin về dự án "Seville Villas Bla" với quy mô gần 3 ha. Theo đó, doanh nghiệp này rao bán 78 thửa đất (được giới thiệu dưới hình thức 60 nhà phố vườn và 18 căn biệt thự) kèm theo khẳng định các thửa đất đã có sổ hồng, thổ cư và được bán theo hình thức "bàn giao nhà đầy đủ nội thất".

Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản mang tên "Seville Villas Bla" cũng liên tục mời chào mua đất với những chính sách hấp dẫn: chỉ từ 168 triệu đồng (tương đương 10%) để sở hữu ngay thửa đất có tầm nhìn hướng rừng thông và suối tại Bảo Lộc. Các quảng cáo này còn cam kết lợi nhuận từ hợp đồng thuê đến 240 triệu đồng/2 năm đầu, thanh toán chậm lãi suất 0% đến 12 tháng, chiết khấu lên đến 10%. Kèm theo đó là lời khẳng định khu nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động, có sổ hồng riêng từng thửa đất sẵn sàng công chứng ngay. Diện tích đa dạng: 180 m2, 210 m2, 350 m2, 500 m2, 700 m2.

Tuy nhiên, trái ngược với những thông tin trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh không có dự án nào mang tên "Seville Villas Bla" do Công ty CP Gia Hưng Land làm chủ đầu tư.

Ngày 11-12-2025, Sở Xây dựng đã có văn bản xác nhận không có thông tin liên quan đến dự án này trong danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý để đưa vào kinh doanh. Cùng ngày, Sở Tài chính cũng khẳng định Công ty CP Gia Hưng Land không có dự án nào được cấp chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, UBND xã Bảo Lâm 4 cho biết sau khi kiểm tra hồ sơ và tài liệu lưu trữ, trên địa bàn xã chưa có dự án nào mang tên "Khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla" hay bất kỳ dự án bất động sản nào khác được cấp thẩm quyền phê duyệt. Lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 4 nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Gia Hưng Land chưa đầu tư dự án nào tại địa phương. Do đó, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về các thửa đất trước khi quyết định mua để tránh rủi ro mất tài sản hoặc xảy ra tranh chấp.

Điểm mặt thêm "dự án ma" Làng Oa UBND xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo rộng rãi đến các cơ quan chức năng và người dân địa phương về việc trên địa bàn hoàn toàn không có dự án nào mang tên "Làng Oa" hay "Làng Oa Bảo Lộc". Theo lãnh đạo xã Bảo Lâm 3, qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin truyền miệng, quảng cáo trên mạng xã hội từ một số tổ chức, cá nhân về việc triển khai dự án "Làng Oa" tại khu vực thôn 10B. Việc quảng bá sai sự thật này có dấu hiệu cố tình gây hiểu nhầm cho người dân. Để bảo đảm thông tin chính xác, tránh thiệt hại tài sản cho người dân khi có nhu cầu mua đất, UBND xã Bảo Lâm 3 khẳng định hiện nay không có bất kỳ dự án nào mang tên gọi như trên được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương, cấp phép đầu tư hay cho phép triển khai thực hiện. Đồng thời, địa phương cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thông tin rao bán những thửa đất "núp bóng" dự án này để tránh rủi ro pháp lý.



