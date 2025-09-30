HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sự thật về thông tin “huyền thoại lính bắn tỉa” Quàng Văn Nhọt

Như Quỳnh

(NLĐO) – Theo cơ quan chức năng những thông tin về “huyền thoại lính bắn tỉa” Quàng Văn Nhọt là sai sự thật, có dấu hiệu trục lợi cá nhân.

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết ca ngợi ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) là anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại, từng vào sinh ra tử trong nhiều cuộc chiến nhưng bị chính quyền địa phương lãng quên. Những bài viết này được tung ra liên tục vào các dịp lễ lớn (30-4, 27-7, 2-9) với giọng điệu khơi gợi sự thương cảm, kêu gọi ủng hộ, từ đó, nhiều cá nhân đã gửi tiền thiện nguyện cho ông Nhọt thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Sự thật về thông tin “huyền thoại lính bắn tỉa” Quàng Văn Nhọt- Ảnh 1.

Theo cơ quan chức năng những thông tin về “huyền thoại lính bắn tỉa” Quàng Văn Nhọt là sai sự thật. Ảnh: Báo CAND

Theo hồ sơ của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, hiện chỉ lưu giữ hai trường hợp người có công tại xã Mường Phăng là ông Quàng Văn Nhọt (SN 1948, bản Pú Sung) và ông Lò Văn Nhọt (SN 1912, bản Đông Mệt), không có bất kỳ hồ sơ nào mang tên Quàng Văn Nhọt (SN 1943, ở bản Pú Sung). 

Đại diện UBND xã Mường Phăng cũng khẳng định ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943) không có tên trong danh sách cựu chiến binh của xã. Ông chỉ đang hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng. Các đoàn thiện nguyện đến thăm, hỗ trợ ông đều không thông qua UBND xã. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng đều xác nhận, không có hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943) từng tham gia quân ngũ, xuất ngũ hay lập chiến công. 

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc với chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ), một trong những người thường xuyên đăng tải thông tin về ông Quàng Văn Nhọt và sử dụng những thông tin này vào mục đích kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ ông Nhọt.

Kết quả cho thấy những giấy tờ liên quan đến việc ông Nhọt đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động giải phóng dân tộc đều mang tên ông Quàng Văn Nhọt (SN 1948) chứ không phải ông Nhọt (SN 1943). 

Qua các thông tin, tài liệu xác minh, Công an Điện Biên khẳng định nội dung tuyên truyền về ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) từng tham gia trong quân ngũ, cựu chiến binh neo đơn có nhiều chiến công, "cựu chiến binh anh hùng", "người lính bắn tỉa huyền thoại", là không đúng sự thật.

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân để làm việc về các nội dung liên quan. Nguyễn Mạnh Tuân vốn là giáo viên dạy Địa lý tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn nhưng hiện đã xin nghỉ tự túc. Tuân bắt đầu có các hoạt động kêu gọi từ thiện khoảng gần 10 năm trước. 

Theo Công an tỉnh Điện Biên, hành vi dựng nên hình ảnh sai lệch này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước. Việc tự ý kêu gọi hoạt động từ thiện, không thông qua cấp ủy, chính quyền địa phương, có dấu hiệu trục lợi cá nhân. 

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn liên quan đến mạng lưới tài khoản, nhóm từ thiện trên không gian mạng, nơi có thể đang lợi dụng danh nghĩa "người có công", "cựu chiến binh" để kêu gọi ủng hộ, tạo phẫn nộ trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đạt mục đích cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

