Người phụ nữ tung tin sai sự thật về bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai để làm gì?

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội (CATP Hà Nội) vừa tiến hành xử lý một trường hợp cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến đội ngũ bác sĩ nội trú và điều kiện làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội Threads.

Nội dung sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội

Theo thông tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, qua công tác nắm tình hình, một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Threads đã bị phát hiện đăng tải bài viết lan truyền nội dung thông tin sai sự thật về điều kiện làm việc và chế độ chính sách của bác sĩ nội trú trong quá trình học tập và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Chủ tài khoản này được xác định là Đ.N.L.H. (SN 1993, trú tại Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Ngày 11-9, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã mời chị Đ.N.L.H. lên làm việc. Tại cơ quan Công an, chị H. đã thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung với mục đích chính là "câu tương tác" nhằm phục vụ việc bán hàng online.

Chị H. cũng bày tỏ sự nhận thức về hành vi vi phạm của mình, việc làm này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai. Ngay lập tức, chị H. đã gỡ bỏ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an làm việc với Đ.N.L.H.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với chị H.. Hành vi của chị được xác định là "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân".

Công an TP Hà Nội khuyến nghị người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác khi viết bài, chia sẻ hay bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác.

Việc lan truyền thông tin giả mạo có thể gây hoang mang dư luận, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.