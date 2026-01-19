Sửa điện thoại, chủ tiệm rút 18,4 triệu đồng trong tài khoản của khách

Sáng 19-1, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tài (SN 1990, trú địa phương) – đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài sau khi bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4-2025, Tài là chủ cửa hàng điện thoại K.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương, TP Pleiku (cũ). Tối 21-4-2025, anh N.V.S. (SN 1995, trú địa phương) mang điện thoại iPhone 13 Pro Max đến cửa hàng để sửa chữa.

Do đã khuya, Tài yêu cầu anh S. để lại điện thoại, SIM và mật khẩu màn hình rồi thanh toán chi phí sửa chữa. Lợi dụng sự tin tưởng này, sau khi anh S. rời đi, Tài lắp SIM của khách vào điện thoại của mình, đăng nhập ứng dụng ZaloPay.

Qua đó, Tài phát hiện tài khoản ZaloPay của anh S. liên kết với tài khoản ngân hàng trên ứng dụng SmartBanking. Nảy sinh lòng tham, Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của anh S. rồi chuyển sang tài khoản cá nhân, chiếm đoạt tổng cộng 18,4 triệu đồng để tiêu xài.

Khi nhận lại điện thoại, anh S. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất tiền nên đến Công an phường Hội Thương trình báo. Biết hành vi bị phát hiện, Tài đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau đó, Tài bị khởi tố nhưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã. Khuya 16-1, Công an phường Pleiku phát hiện Tài đang lẩn trốn trên địa bàn và tiến hành bắt giữ theo quyết định truy nã.