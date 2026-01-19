Sửa điện thoại, chủ tiệm rút 18,4 triệu đồng trong tài khoản của khách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sửa điện thoại, chủ tiệm rút 18,4 triệu đồng trong tài khoản của khách

Đức Anh

(NLĐO) – Chỉ vì một lần tin tưởng giao điện thoại sửa chữa, một khách hàng ở Gia Lai đã bị chủ tiệm rút 18,4 triệu đồng trong tài khoản

Sáng 19-1, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tài (SN 1990, trú địa phương) – đối tượng bị truy nã về hành vi sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài sau khi bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4-2025, Tài là chủ cửa hàng điện thoại K.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương, TP Pleiku (cũ). Tối 21-4-2025, anh N.V.S. (SN 1995, trú địa phương) mang điện thoại iPhone 13 Pro Max đến cửa hàng để sửa chữa.

Do đã khuya, Tài yêu cầu anh S. để lại điện thoại, SIM và mật khẩu màn hình rồi thanh toán chi phí sửa chữa. Lợi dụng sự tin tưởng này, sau khi anh S. rời đi, Tài lắp SIM của khách vào điện thoại của mình, đăng nhập ứng dụng ZaloPay.

Qua đó, Tài phát hiện tài khoản ZaloPay của anh S. liên kết với tài khoản ngân hàng trên ứng dụng SmartBanking. Nảy sinh lòng tham, Tài đã 13 lần thực hiện hành vi rút tiền từ tài khoản của anh S. rồi chuyển sang tài khoản cá nhân, chiếm đoạt tổng cộng 18,4 triệu đồng để tiêu xài.

Khi nhận lại điện thoại, anh S. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất tiền nên đến Công an phường Hội Thương trình báo. Biết hành vi bị phát hiện, Tài đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau đó, Tài bị khởi tố nhưng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã. Khuya 16-1, Công an phường Pleiku phát hiện Tài đang lẩn trốn trên địa bàn và tiến hành bắt giữ theo quyết định truy nã.

Tin liên quan

Giám đốc trung tâm ở Hà Tĩnh cùng thuộc cấp chiếm đoạt gần 640 triệu đồng

Giám đốc trung tâm ở Hà Tĩnh cùng thuộc cấp chiếm đoạt gần 640 triệu đồng

(NLĐO) - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh và thuộc cấp đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt gần 640 triệu đồng

Người phụ nữ cầm đầu nhóm đối tượng bắt cóc con nợ nhằm chiếm đoạt tài sản

(NLĐO) – Nhóm đối tượng bắt cóc rồi trói nạn nhân, liên tục đe dọa và yêu cầu gia đình phải mang tiền đến trả thì mới thả người

Giả danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụt

(NLĐO) - Giả danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụt, một đối tượng bị khởi tố.

chiếm đoạt tài sản tài khoản ngân hàng tài khoản cá nhân điện thoại iPhone hành vi phạm tội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo