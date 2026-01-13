HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giả danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Giả danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụt, một đối tượng bị khởi tố.

Ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quang (SN 1990, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giả danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụt - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng PA05 Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều phản ánh trên mạng xã hội về việc bị lừa đảo khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ngập lụt tại Thái Nguyên.

Qua xác minh, đối tượng thực hiện hành vi là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1990, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng). Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận đã sử dụng các tài khoản Facebook để kêu gọi quyên góp từ thiện, sau đó chiếm đoạt tiền của khoảng 30 người, với tổng số tiền 9.250.000 đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn và Vũ Huy Bình (cùng sinh năm 1997, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tố giác của một công dân bị tài khoản mạng xã hội Facbook "Bình Dung" lừa đảo chiếm đoạt 5 triệu đồng dưới hình thức đặt cọc mua xe ô tô đã qua sử dụng.

Giả danh kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền ủng hộ lũ lụt - Ảnh 2.

Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Vũ Huy Bình là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Tại cơ quan công an, Bình khai nhận được Lê Văn Tuấn, bạn học từ nhỏ, lôi kéo tham gia đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn đăng tin rao bán ô tô cũ giá rẻ trên các hội nhóm Facebook, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc.

Kết quả tra soát dữ liệu ngân hàng cho thấy từ tháng 3-2025 đến tháng 12-2025, Vũ Huy Bình đã nhận tiền của khoảng 100 bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Tuấn cũng thực hiện hành vi tương tự đối với 92 bị hại, chiếm đoạt thêm khoảng 700 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

cơ quan Cảnh sát điều tra chiếm đoạt tài sản khởi tố vụ án khởi tố bị can Cơ quan Cảnh sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản tài khoản facebook Công an tỉnh Thái Nguyên
