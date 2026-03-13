HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn

Anh Thư

(NLĐO) - Theo các nhà khảo cổ Tây Ban Nha, trục thang máy của một khách sạn ở Barcelona đã "mở ra một cánh cửa 2.000 năm tuổi".

Theo Ancient Origins, vào giữa năm 2023, các công nhân lắp đặt trục thang máy tại khách sạn Gran Hotel Barcino ở phường Gothic, TP Barcelona Tây Ban Nha đã vô tình tìm thấy những phiến đá cổ được sắp xếp thẳng hàng hoàn hảo, nằm ở độ sâu 2,5 mét bên dưới tầng hầm của tòa nhà.

Chủ khách sạn đã nhanh chóng báo với cơ quan chức năng, đồng thời tài trợ cho các cuộc khai quật diễn ra suốt 2 năm sau đó, dẫn đầu bởi Cơ quan Khảo cổ học Barcelona (ICUB).

Và họ đã tìm thấy cấu trúc đóng vai trò "xương sống" của thành phố cổ Barcino 2.000 năm trước, mà ICUB mô tả là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ.

Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn - Ảnh 1.

Các cấu trúc 2.000 năm tuổi được khai quật bên dưới tầng hầm khách sạn Gran Hotel Barcino ở Barcelona - Tây Ban Nha - Ảnh: ICUB

Theo ICUB, những gì được khai quật từ lòng đất là bằng chứng vật lý đầu tiên về nền móng thực sự của Diễn đàn Barcino cổ đại thời La Mã.

Tại các thành phố thuộc địa của đế chế La Mã cổ đại, các "diễn đàn La Mã" như Diễn đàn Barcino là một quần thể kiến trúc bao gồm quảng trường trung tâm thành phố, các tòa nhà hành chính và đền thờ quan trọng.

Điểm nổi bật của phát hiện này là một nền lát bằng những phiến đá Montjuïc khổng lồ, trải rộng trên diện tích khoảng 42 m2.

Các khối đá riêng lẻ có kích thước rất lớn so với bất kỳ tiêu chuẩn nào, một số có chiều dài lên đến 149 cm và chiều rộng 118 cm, với độ dày từ 18 đến 35 cm.

Sự khác biệt về độ dày này là có chủ ý: Những người thợ xây La Mã đã sử dụng nó để bù đắp cho nền đá tự nhiên không bằng phẳng bên dưới khu vực, đảm bảo một bề mặt hoàn toàn bằng phẳng và bền chắc.

Chưa từng có nền lát La Mã nào có quy mô và chất lượng như vậy được tìm thấy ở Barcelona trước đây.

Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn - Ảnh 2.
Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn - Ảnh 3.
Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn - Ảnh 4.
Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn - Ảnh 5.

Những cấu trúc được phơi bày bên trong "thế giới 2.000 năm tuổi" ở Tây Ban Nha - Ảnh: ICUB

Cụm công trình ẩn bên dưới khách sạn còn bao gồm một công trình bê tông La Mã đồ sộ cùng với hai giếng vuông, mỗi giếng sâu hơn 2,6 mét, được nối với nhau bằng một hệ thống thủy lực để phân phối nước giữa các bể chứa.

Trong bối cảnh đô thị La Mã, cơ sở hạ tầng như vậy gần như chắc chắn phục vụ cho một đài phun nước trang trí hoặc một công trình nước trong chính diễn đàn, cho thấy thành phố cổ Barcino từng tráng lệ đến mức nào.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hơn 150 mảnh đá cẩm thạch nhập khẩu từ các mỏ đá khắp vùng Địa Trung Hải: Carrara ở Ý, Hy Lạp lục địa, các đảo Aegean, Anatolia và Ai Cập.

Sự hiện diện của chúng xác nhận rằng khu vực diễn đàn từng được trang trí lộng lẫy với các vật liệu ốp lát kiến trúc đắt tiền, một biểu hiện của sự giàu có và tham vọng của đế quốc La Mã thời kỳ đó.

"Trong nhiều năm, chúng tôi cứ nghĩ diễn đàn La Mã chạy qua khu vực Palau de la Generalitat. Bây giờ chúng tôi thấy nó quay 90 độ, từ vị trí song song với biển sang vuông góc. Đây là một phát hiện độc nhất vô nhị ở Barcelona, cả về niên đại lẫn công năng" - nhà khảo cổ Xavier Maese từ ICUB cho biết.

