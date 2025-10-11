HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau việc suất ăn bán trú 25.000 đồng như 10.000 đồng lan truyền trên mạng, UBND phường yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn kiểm điểm và chấn chỉnh

Suất ăn bán trú 25.000 đồng...như 10.000 đồng: Nghiêm túc kiểm điểm - Ảnh 1.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn

Ngày 11-10, UBND phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan sau vụ suất ăn bán trú 25.000 đồng nhưng chỉ như 10.000 đồng, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo UBND phường Ba Đồn, khâu bán trú tại trường còn nhiều hạn chế. Qua kiểm tra, suất ăn ngày 6-10 không đúng thực đơn công khai, định lượng thực phẩm ít, chưa đảm bảo dinh dưỡng. Việc giám sát, quản lý của hiệu trưởng và tổ giám sát bếp ăn chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh còn hạn chế.

Suất ăn bán trú 25.000 đồng...như 10.000 đồng: Nghiêm túc kiểm điểm - Ảnh 2.

Hình ảnh khay cơm của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đang gây tranh cãi

UBND phường Ba Đồn đã yêu cầu nhà trường rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bán trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng khẩu phần. Trường cũng phải công khai thực đơn, hình ảnh bữa ăn hằng ngày trên bảng tin và nhóm Zalo các lớp để phụ huynh cùng giám sát.

Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; kết quả báo cáo UBND phường trước ngày 14-10.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, trưa 6-10, trên Facebook xuất hiện hình ảnh khay cơm chỉ gồm cơm trắng, 1 quả trứng, 3 lát chả, muối mè và một ít canh rau. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng khẩu phần này khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh so với mức giá 25.000 đồng. Theo nhiều người, suất cơm này chỉ đáng giá 10.000 đồng.

Bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, cho hay trường hiện có gần 600 học sinh ăn bán trú - do một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng. Bà Thủy thừa nhận suất ăn hôm đó không đạt yêu cầu và đã gửi thư xin lỗi phụ huynh.

Tin liên quan

Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

Nữ hiệu trưởng nói gì về khay cơm 25.000 đồng gây "bão" ở Quảng Trị?

(NLĐO) - Nữ hiệu trưởng ở Quảng Trị thừa nhận suất ăn chưa đạt yêu cầu và giải thích lý do vụ bữa cơm 25.000 đồng của học sinh tiểu học đang gây tranh cãi.

Vụ 40 học sinh nhập viện: Thức ăn dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc

(NLĐO)- Thức ăn khiến 40 học sinh Trường Kim Thủy (tỉnh Quảng Trị) nhập viện dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus

Có gì ở bữa ăn 25.000 đồng của học sinh đang gây "bão" ở Quảng Trị?

(NLĐO) - Khay cơm gồm vài miếng chả, nửa quả trứng luộc, vài lá rau... được cho là bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng tại một trường tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị hiệu trưởng bữa ăn học sinh suất ăn bán trú Trần Thị Minh Thuỷ Trường Tiểu học Ba Đồn kiểm điểm nhà trường bức xúc phụ huynh
