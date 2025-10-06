HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Có gì ở bữa ăn 25.000 đồng của học sinh đang gây "bão" ở Quảng Trị?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khay cơm gồm vài miếng chả, nửa quả trứng luộc, vài lá rau... được cho là bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng tại một trường tiểu học ở tỉnh Quảng Trị.

Có gì ở bữa ăn 25.000 đồng của học sinh đang gây "bão" ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Hình ảnh khay cơm của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn - đang gây tranh cãi

Ngày 6-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh khay cơm học sinh tiểu học được cho là chụp tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị). Trong ảnh, phần ăn gồm cơm trắng, khoảng 3 miếng chả nhỏ, 1 quả trứng luộc và một món ăn khô giống muối mè. Ở ảnh khác, khay cơm có thêm canh nhưng chỉ lác đác vài lá rau.

Theo thông tin lan truyền và chú thích đi kèm theo khẳng định "suất ăn 25.000 đồng", nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận.

Nhiều người cho rằng khẩu phần này "quá ít so với mức tiền", không đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh bán trú. Một phụ huynh bình luận: "Với 25.000 đồng, ở nhà có thể nấu được bữa ăn đầy đủ hơn nhiều".

Có gì ở bữa ăn 25.000 đồng của học sinh đang gây "bão" ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Khay cơm khác là 1 quả trứng luộc, ít lát chả và thức ăn khô giống muối mè

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần xác minh thông tin chính xác trước khi kết luận, vì hình ảnh có thể không phản ánh đầy đủ thực tế.

Chiều cùng ngày, UBND phường Ba Đồn cho biết đã nắm thông tin và làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định hình ảnh phản ánh đúng là bữa ăn trưa ngày 6-10 của học sinh. Phường đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể về đơn vị cung cấp thực phẩm, cơ cấu giá và khẩu phần ăn.

Sự việc tiếp tục được làm rõ. Trong khi đó, dư luận đặt câu hỏi: 25.000 đồng - liệu có đủ để mang lại một bữa ăn trọn vẹn cho trẻ ở trường?

