Mỹ Tâm lan tỏa tinh thần dân tộc

Mỹ Tâm tại đêm nhạc The Jolly Day tối 22-11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tại đêm nhạc The Jolly Day mừng 20 năm Jollibee Việt Nam diễn ra tối 22-11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), Mỹ Tâm để lại nhiều ấn tượng khi không chỉ mang đến loạt hit đầy cảm xúc mà còn tạo nên khoảnh khắc thật sự xúc động. Mỹ Tâm lan tỏa năng lượng tích cực khi cùng hàng nghìn khán giả hô vang "Miền Trung cố lên".

Không khí đêm nhạc The Jolly Day thực sự bùng nổ khi sân khấu chìm trong sắc đỏ - vàng đặc trưng của Jollibee. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm của thương hiệu tại Việt Nam, đồng thời là hành trình cảm xúc của hàng nghìn khán giả qua những màn trình diễn đa sắc màu.

Trong số đó, phần xuất hiện của Mỹ Tâm trở thành điểm nhấn rõ rệt nhất, không chỉ bởi vị thế của nữ ca sĩ mà còn bởi cách cô kết nối khán giả bằng âm nhạc và tinh thần sẻ chia.

Mỹ Tâm gây xúc động khi hô vang "Miền Trung cố lên"

Mỹ Tâm ghi dấu ấn tại đêm nhạc trẻ trung

Ngay khi bước ra sân khấu, Mỹ Tâm lập tức mời toàn bộ khán giả cùng đồng thanh "Miền Trung cố lên". Khoảnh khắc hàng nghìn cánh tay giơ cao, tiếng hô vang mạnh mẽ bao phủ Nguyễn Huệ đã tạo nên một tầng cảm xúc rất riêng: vừa chân thật, vừa ấm áp. Điều này càng ý nghĩa hơn khi trước đó, Jollibee Việt Nam đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Cách Mỹ Tâm dẫn dắt cảm xúc khán giả cho thấy cô không chỉ đến để trình diễn, mà còn để đồng hành với thông điệp của sự kiện.

Phần biểu diễn của nữ ca sĩ được xây dựng như một hành trình đi từ năng lượng đến chiều sâu. "Who is she" mở đầu bằng phong thái tự tin, vừa sắc sảo vừa quyến rũ, ngay lập tức kéo khán giả vào bầu không khí mãnh liệt.

Tiếp đó, Mỹ Tâm với bản hit "Hẹn ước từ hư vô" đưa khán giả vào những cảm xúc sâu lắng bằng chất giọng đầy nội lực, chứng minh sự trọn vẹn trong kỹ thuật và cảm xúc.

Sức hút của Mỹ Tâm

Đêm nhạc có nhiều ngôi sao trẻ nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ vững độ nhiệt như muốn bùng nổ của khán giả

Đỉnh điểm cảm xúc nằm ở "Hào quang" - ca khúc mang năng lượng tích cực đặc trưng. Giai điệu vươn lên mạnh mẽ, phù hợp hoàn hảo với tinh thần "thăng hoa" của phần cuối đêm nhạc.

Khán giả hát theo gần như trọn vẹn từng câu, biến sân khấu The Jolly Day thành một cộng đồng nối kết bởi âm nhạc.

Ở phần cuối, khi "Nối vòng tay lớn" vang lên, Mỹ Tâm không chỉ trình diễn mà còn như dẫn dắt cả đêm nhạc đi đến một thông điệp nhân văn và đầy tính sẻ chia.

RHYDER

Điều đáng ghi nhận là khả năng giữ năng lượng sân khấu của Mỹ Tâm. Dù biểu diễn ở thời điểm cuối - khi khán giả đã trải qua nhiều tiết mục trước đó - sức hút của cô vẫn giữ vững sự tập trung của hàng nghìn người.

Thần thái sân khấu dày dặn, khả năng tương tác tinh tế và giọng hát ổn định giúp phần trình diễn vượt lên khỏi vai trò "khép lại chương trình", trở thành cao trào đầy thăng hoa.

Nhóm Tân binh thăng cấp thật sự ấn tượng

Với The Jolly Day, Mỹ Tâm không chỉ góp giọng mà còn góp tinh thần. Sự kiện kỷ niệm 20 năm của Jollibee Việt Nam vì thế được khép lại bằng một thông điệp rõ ràng: âm nhạc có thể kết nối, lan tỏa và chữa lành.

Khoảnh khắc "Miền Trung cố lên" giữa trung tâm Sài Gòn là minh chứng cho sức mạnh ấy - và cho vị thế không thể thay thế của Mỹ Tâm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.