Chiều 28-11, liên quan đến vụ 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, xác nhận thông tin 1 trong 2 học sinh được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tử vong.

Hội đồng chuyên môn đã họp để đánh giá sự cố tiêm chủng này. Bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 là do cơ địa, hoàn toàn không phải do lỗi quy trình tiêm hay do vắc-xin.

Trong 4 học sinh bị sốc phản vệ, có 2 em bị nhẹ, được điều trị tại Trung tâm Y tế Sơn Động (Bắc Giang), đến chiều 27-11, sức khoẻ đã ổn định và đã được xuất viện. 2 em khác bị nặng hơn hiện được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cả 2 bệnh nhân đều đã được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

Vị Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cũng cho biết hiện nay trên địa bàn vẫn triển khai tiêm vắc-xin cho các học sinh. Hiện trên địa bàn chưa có thêm trường hợp nào bị sốc phản vệ mức độ nặng, có một số trường hợp bị choáng hoặc chỉ ở sốc phản vệ mức độ 1.

Trước đó, ngày 24-11, ngành y tế tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 Pfizer cho học sinh cấp 3 tại 2 trường: Trường THPT Nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2 với khoảng 700 học sinh.

Trong quá trình tiêm đã ghi nhận 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ, trong đó có 2 em học sinh đều sinh năm 2005 ở 2 trường xuất hiện triệu chứng như: Choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn. Sau khi được các nhân viên y tế tại địa phương sơ cứu, 2 học sinh này được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Được biết, tỉnh Bắc Giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi với số lượng dự kiến là 173.977 em.

Theo các chuyên gia, phản ứng sau tiêm chủng vắc-xin Covid-19 có thể gặp ở trẻ tương tự người lớn. Phản ứng rất phổ biến là đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng đỏ tại vị trí tiêm. Trẻ cũng có thể bị ớn lạnh, sốt, mệt mỏi. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý đối với vắc-xin Pfizer, thường sau tiêm mũi thứ 2 sẽ xảy ra phản ứng nhiều hơn mũi 1.