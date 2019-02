9 ngày nghỉ Tết, số ca ngộ độc thuốc ở TP HCM tăng gấp đôi

11/02/2019 14:57

Ngày 11-2, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 28 Tết đến hết mùng 6 Tết) bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 2.755 trường hợp, trong đó 649 trường hợp bị TNGT (381 ca bị chấn thương sọ não).

So với cùng kỳ năm 2018, tổng số ca cấp cứu có tăng nhẹ nhưng số TNGT có giảm hơn. Đặc biệt, ngoài số ca do một số tai nạn khác có tăng nhẹ như đả thương, pháo nổ, ngộ độc thực phẩm, côn trùng, ong đốt… thì năm nay có sự bất thường là số ca nhập viện cấp cứu do ngộ độc thuốc tăng 200% với 24 người mắc. Trong 9 ngày nghỉ Tết, bệnh viện cũng sử dụng 739 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị.



Người bệnh tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy

Trong khi đó, thông tin từ Sở Y tế TP HCM cũng cho hay trong 9 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên địa bàn thực hiện khám chữa bệnh cho 91.215 người, trong đó có 27.086 trường hợp đến cấp cứu do tai nạn.

Cụ thể, trong 27.086 ca cấp cứu do tai nạn, đứng đầu là TNGT với 2.417 trường hợp, tiếp theo là tai nạn sinh hoạt với 2.374 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 22 trường hợp. Đáng chú ý, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện cũng ghi nhận số người phải cấp cứu do ngộ độc rượu bia tăng cao hơn năm ngoái, lên đến 33 trường hợp. Bên cạnh đó, số vụ việc phải cấp cứu do đánh nhau cũng tăng (526 trường hợp so với 433 trường hợp của kỳ nghỉ tết 2018).





Nguyễn Thạnh