Trên mạng xã hội những ngày qua đang chia sẻ câu chuyện về một loại virus lạ, lây lan nhanh và gây chết người hàng loạt có tên "virus viêm cơ tim". Những người bị nhiễm virus này có chung biểu hiện sốt cao, sốt rét, mê man và tử vong sau 1-2 ngày cấp cứu trong bệnh viện. Trong đó, trên trang cá nhân của một tài khoản có tên B.L. chia sẻ về cái chết của 2 cô gái. Hai bệnh nhân này trước đó vẫn khỏe mạnh nhưng đột ngột ra đi chỉ cách nhau 2 ngày với triệu chứng giống nhau: Sốt rét, sốt cao, không thể cứu chữa do mắc virus lạ.



Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về loại virus lạ gây viêm cơ tim khiến người hoang mang

Một tài khoản khác viết: "Mình xin kể ra chuyện này vì nghĩ nó có liên quan, chồng mình ngày mồng 2-10 có đi thăm mẹ của 2 bé sinh đôi ở Hưng Yên, người cũng bị coi là bị đột tử trong đêm không rõ nguyên nhân. Đến ngày 7-10 thì chồng mình có biểu hiện sốt rét và được đưa đi viện ngay sau đó nhưng vẫn không thể cứu chữa. Đến hôm nay rất nhiều các thông tin đột tử ở Hà Nội khiến mình hoang mang vô cùng, mọi người đang xôn xao lo sợ vì sợ bệnh này có khả năng lây nhiễm. Sau khi chồng em mất em cũng đã tìm hiểu và được biết bệnh viêm cơ tim có lây qua đường hô hấp mọi người nhé".

Thông tin này khiến nhiều người lo lắng, nhiều trang cá nhân liên tục chia sẻ thông tin cảnh báo. Đáng nói là những tài khoản này còn khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết của các bệnh nhân là do một loại virus lạ, hay còn gọi là "virus viêm cơ tim". Virus này có khả năng tấn công thẳng vào cuống tim, lây lan nhanh chóng và gây chết người hàng loạt.

Liên quan đến những lời đồn gây hoang mang dư luận nói trên, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết thông tin virus gây viêm cơ tim là virus lạ là không chính xác. Theo bác sĩ Cấp, có rất nhiều loại virus có thể gây ra viêm cơ tim, đó có thể là các virus gây bệnh thông thường như virus như cúm, Coxakie virus, thậm chí cả virus sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tỉ lệ gây viêm cơ tim của các virus này cực hiếm. "Hầu hết những trường hợp nhiễm virus là lành tính, diễn biến tự khỏi trong một vài ngày. Chỉ một tỉ lệ vô cùng nhỏ tấn công vào tim gây viêm cơ tim nên những trường hợp nhiễm virus viêm cơ tim hoàn toàn ngẫu nhiên"- bác sĩ Cấp giải thích.

PGS-TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, cũng khẳng định thông tin xuất hiện virus lạ viêm cơ tim gây chết nhiều người không có cơ sở. Đến thời điểm này, Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện bất cứ bất thường nào về mặt dịch tễ, vì thế người dân không nên hoang mang. "Hiện chưa có nghiên cứu nào hay công bố nào cho thấy có virus đặc hiệu gây ra viêm cơ tim"- PGS Hùng nói.

Giới chuyên môn cũng lưu ý, với bệnh lý viêm cơ tim, nhất là viêm cơ tim cấp, là một bệnh nguy hiểm, có nguy cơ gây tử vong cao, trong thời gian rất nhanh nếu không kịp phát hiện và nhập viện. Bệnh do các loại virus Coxsackie, cúm… lây từ người sang người. Khi vào cơ thể, virus sẽ làm tổn thương tế bào cơ tim, làm giảm sức co bóp cơ tim dẫn đến trụy mạch khiến tim dãn to, cơ tim co bóp rất yếu, men tim tăng do các tế bào cơ tim bị hủy hoại. Bệnh nhân thường được phát hiện muộn.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo những người có biểu hiện như như cảm cúm (ho, khò khè, sổ mũi) kèm theo khó thở, đau ngực, da tái, chân tay lạnh…; ở trẻ nhỏ bỏ bú, lười ăn, ngủ li bì khó đánh thức… cần đến cơ sở y tế khám để xác định nguyên nhân.