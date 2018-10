Bé cứ đi học là bệnh: Có phải… giả bệnh?

17/10/2018 09:36

Bạn đọc Phạm Thị D.T. (30 tuổi; quận 11, TP HCM) hỏi: Con trai đầu lòng của tôi vừa đi nhà trẻ được 2 tháng nay, hiện cháu đúng 2 tuổi rưỡi. Có một điều khó hiểu là mỗi lần đi học bé lại có biểu hiện như hay nôn ói, than đau bụng, than mệt, đút hoài không chịu ăn…Tôi nhiều lần đưa bé đi khám mà chẳng ra bệnh gì. Tôi để ý thì thấy khi nào tôi cho bé nghỉ ở nhà là bé bỗng dưng hết bệnh. Có chị người quen, có 2 con hơn tuổi con tôi, nói trẻ con ban đầu hay có hiện tượng giống như "giả bệnh", chỉ là bé nhõng nhẽo thôi, cứ kệ đi sẽ quen. Nhưng tôi thấy con mệt, ói thì xót lắm, không dám mặc kệ. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi trẻ con có hiện tượng bệnh do nhõng nhẽo như chị bạn tôi nói không? Trước khi đi nhà trẻ, bé ở nhà có bà nội chăm sóc mỗi khi ba mẹ đi làm nên cháu trước đó rất khỏe, chiều cao, cân nặng đều tốt.



Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), trả lời:

Hiện tượng bạn mô tả thường là do nguyên nhân tâm lý, hay gặp nhất ở những bé như con bạn: được cả nhà chăm sóc chu đáo, chiều chuộng hết mực từ nhỏ. Khi đi học, các bé này dễ có cảm giác "sốc" bởi môi trường mới đòi hỏi sự tự lập nhất định; ăn, uống, ngủ nghỉ đúng giờ; một cô giáo chăm mấy bé chứ không phải cả nhà cùng chăm, chiều chuộng mình như trước đây…

Bé sẽ có cảm giác mình thua thiệt, cảm thấy tủi thân. Nhận thức ngây thơ của con trẻ sẽ khiến bé so sánh cuộc sống ở nhà và ở trường, cho rằng ở trường không được như ở nhà, từ đó sinh ra khó chịu khi đến trường. Tâm lý khó chịu dẫn đến các vấn đề thực thể như dễ nôn ói, than mệt, biếng ăn… Nhiều bé còn sụt ký khiến phụ huynh lo lắng.

Nói cách khác, đó là một dạng "bệnh" sinh ra từ sự không kịp thích nghi với môi trường mới của bé.

Điều bạn cần làm trước nhất là nói chuyện với con: em bé tuổi này đủ khả năng hiểu, suy xét nhiều vấn đề. Hãy phân tích cho bé những cái vui khi được đi học: có bạn, có đồ chơi khác ở nhà…

Có thể mượn sách, phim ảnh….giải thích cho bé về việc đi học là như thế nào, hướng dẫn bé cách chơi với một bạn khác vì như bạn kể, bé là con một và trước đây chủ yếu ở cạnh người lớn. Bạn cần giải thích nhiều lần, chậm rãi và kiên nhẫn.

Ngoài ra, bạn nên thay đổi cách chăm sóc bé ngay tại nhà, tránh chiều chuộng bé quá mức. Trẻ em tuổi này đã cần một số tính tự lập và kỷ luật nhất định, ví dụ như khi ăn phải ngồi vào bàn, phải tự cầm muỗng…Những điều đó sẽ giúp bé thích nghi hơn với môi trường ở nhà trẻ, từ đó giải quyết các vấn đề bạn đang lo lắng.

