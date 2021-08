Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, nồng độ ôxy máu (Sp02) 85% phải thở ôxy, nhịp chậm và huyết áp thấp phải dùng vận mạch.



Ê-kíp phẫu thuật đang tiến hành can thiệp mạch vành cho bệnh nhân Covid-19. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chụp hình mạch máu tại phòng DSA, đồng thời đặt tạo nhịp ổn định nhịp tim để tiến hành chụp can thiệp chụp mạch vành. Kết quả, phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành bên phải (RCA). Ê-kíp tim mạch đã hút ra nhiều máu đông trong lòng mạch vành và đặt 1 stent thành công, tái thông mạch máu hoàn toàn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Duy Lạc, Phó trưởng Khoa Hồi sức Covid-19, Trưởng ê-kíp can thiệp, cho biết: "Đây là trường hợp rất đặc biệt vì bệnh nhân đang điều trị viêm phổi do SARS-CoV-2. Bệnh nhân mắc Covid-19 vốn đã giảm ôxy do tổn thương phổi thì xuất hiện nhồi máu cơ tim cấp làm tụt huyết áp, nhịp tim chậm, nguy cơ tử vong rất cao nếu không phối hợp điều phối và xử lý tình huống nhanh chóng giữa 2 bệnh viện."

Theo bác sĩ Lạc, quá trình can thiệp mạch vành cho bệnh nhân này cần tiến hành nhanh tận dụng thời gian vàng nhưng phải bảo đảm an toàn chống nhiễm khuẩn và hạn chế lây nhiễm cho nhân viên y tế. Hiện bệnh nhân vẫn ở lại bệnh viện kết hợp điều trị Covid-19 và theo dõi tim mạch.