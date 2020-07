Tối 24-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành liên quan nhằm chủ động có giải pháp rà soát tình hình ca bệnh, ổn định, tránh gây xáo trộn tư tưởng, cuộc sống người dân và du khách. Tại cuộc họp, ông Thơ khẳng định dù chưa có cơ sở cuối cùng khẳng định bệnh nhân ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19 nhưng địa phương đã kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất.

Ngành chức năng TP Đà Nẵng đã nỗ lực truy tìm, khoanh vùng và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc, kể cả người thân của bệnh nhân D. Tất cả các trường hợp trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

"Mọi hoạt động tại thành phố vẫn diễn ra bình thường, đặc biệt là không có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh Covid -19 cũng như không có hiện tượng "tháo chạy" khỏi Đà Nẵng như một số trang mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt. Người dân và du khách yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, tránh gây mất ổn định tình hình" - ông Thơ nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng thông tin, bệnh nhân T.V.D (nghi mắc Covid-19) hiện đang được thở máy thông qua lỗ khí quản. Da và niêm mạc của bệnh nhân hồng hào, tim và phổi nghe rõ, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang tiến triển tương đối khả quan.

"Đà Nẵng đã tập trung hết sức lực cùng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực điều trị cho bệnh nhân. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và kinh nghiệm của Đà Nẵng, chúng tôi tin tưởng sẽ ứng phó và giải quyết tốt với trường hợp này. Người dân Đà Nẵng cần tin tưởng vào hệ thống y tế của TP" - bà Yến khẳng định.



Tại cuộc họp, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan công an cũng chỉ đạo lực lượng chức năng chủ trì phối hợp phản bác, truy tìm, xử lý nghiêm khắc nhất, kể cả xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân và du khách.

Bệnh nhân nghi mắc Covid-19 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, trưa cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin, bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tên T.V.D (SN 1963; ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Sau 2 lần xét nghiệm của CDC Đà Nẵng vào ngày 23-7, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đều dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 3 của Viện Paster Nha Trang ngày 24-7 cũng xác định bệnh nhân D. dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp, ngày 20-7, ông D. sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào khoa nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm theo chương trình giám sát viêm phổi nặng do virus đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 và có các kết quả xét nghiệm như trên. Các ngày trước đó, bệnh nhân D. được xác định từng đi dự đám cưới, ra vào chăm mẹ ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng và sống tại nhà ở phường Hòa Khánh Bắc.

Giảng viên bị cách ly, trường phun hóa chất khử khuẩn Ngày 24-7, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng cho biết đã thực hiện phun hóa chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại khu giảng đường, khu làm việc, các phòng họp và hội trường F trong khuôn viên trường. Việc phun khử khuẩn là do trong trường có giảng viên là con rể, có tiếp xúc gần với bệnh nhân T.V.D – hiện đang nghi mắc Covid-19. Giảng viên trên đang được cơ sở y tế cách ly. Nhà trường cũng tiến hành xác minh và thông báo các cán bộ, giảng viên có tiếp xúc gần tự cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày 24-7 và đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở…