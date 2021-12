Sáng 4-12, tại hội nghị tập huấn trực tuyến về an toàn tiêm chủng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tiếp tục khẳng định tiêm vắc-xin Covid-19 đóng vai trò then chốt trong ngăn ngừa dịch bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin.

Tại Việt Nam, tính tới sáng 4-12, gần 127 triệu liều vắc-xin-19 đã được tiêm, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 93% cho người từ 18 tuổi trở lên, con số này với mũi 2 là hơn 70%. Việt Nam cũng đã triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và có kế hoạch và hướng dẫn tiêm mũi tăng cường (mũi bổ sung) cho một số nhóm đối tượng được khuyến cáo.



Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại điểm cầu Bộ Y tế kết nối với hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc - Ảnh: Nguyễn Nhiên

Để đảm bảo mục tiêu cao nhất là an toàn tiêm chủng, từ khi chuẩn bị tiếp nhận những lô vắc-xin đầu tiên tới nay, Bộ Y tế và ngành y tế liên tục tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn an toàn tiêm chủng cho toàn tuyến với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về vắc-xin, cấp cứu, hồi sức, tim mạch,…



Từ tháng 3 đến nay, Bộ Y tế có 5 lần cập nhật, sửa đổi hướng dẫn sàng lọc trước tiêm, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng... Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, khi có sự cố trong tiêm chủng xảy ra ở bất kỳ cấp độ nào, hội đồng chuyên môn y tế các cấp đã họp, đánh giá, đưa ra những kết luận kịp thời.

Nhắc lại những sự cố tiêm chủng xảy ra gần đây như: 4 công nhân ở Thanh Hoá hay 3 trẻ em ở Hà Nội, Bắc Giang và Bình Phước tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý bên cạnh việc phân tích các nguyên nhân dẫn tới sốc phản vệ và các biện pháp cấp cứu tại các cơ sở tiêm chủng, Hội nghị là dịp để các đơn vị y tế củng cố kiến thức, tăng cường năng lực, tổ chức hệ thống cấp cứu, xử trí để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

TS Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết 5 công cụ hiệu quả để kiểm soát dịch Covid-19 gồm: vắc-xin; các biện pháp y tế công cộng - xã hội (như 5K của Việt Nam); quản lý ca bệnh, quy trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân; giám sát và kiểm soát đường biên giới.

Trong số các công cụ này, bao phủ vắc-xin ở các quần thể dân số phù hợp được coi là biện pháp có thể tạo ra sự thay đổi toàn bộ cục diện. Cùng với các biện pháp 5K (như ở Việt Nam), đây là biện pháp hiệu quả nhất cứu sống con người trong đại dịch.

Tuy nhiên, theo Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, hiện số ca mắc Covid-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, cùng với sự xuất hiện của biến thể mới như Omicron, khiến chúng ta lo lắng hơn. "Vắc-xin là công cụ quan trọng nhất để vượt qua sự lo lắng này" – ông Kidong Park nói.