Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Sở Y tế các tỉnh, thành về việc tăng cường phòng chống bệnh do Adenovirus.

Theo thông tin của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9-2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do Adenovirus. Trong đó 76% (324 trường hợp) có chỉ định nhập viện, số mắc có xu hướng tăng từ tháng 8-2022 đến nay. Việt Nam đã ghi nhận 6 trường hợp trẻ em tử vong do Adenovirus.

Số bệnh nhi nhập viện do Adenovirus tăng cao những ngày gần đây

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do Adenovirus, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng.

Các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Các cơ sở được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo. Đồng thời, hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh; không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Y tế dự phòng cũng tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh do virus Adeno trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông nguy cơ, trong đó tập trung vào các nội dung khuyến cáo phòng chống lây nhiễm.

Bộ Y tế yêu cầu phân tích các trường hợp tử vong do Adenovirus

Cục Y tế dự phòng cũng yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương rà soát, điều tra, phân tích dịch tễ học các trường hợp mắc, tử vong do Adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp phòng chống.

Trước đó, PGS-TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh đường hô hấp do Adenovirus có thể xảy ra quanh năm và ở mọi lứa tuổi. Ở trẻ em, bệnh hay gặp ở nhóm 6 tháng đến 5 tuổi.

Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi nhưng với những người có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp hoặc nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu chứng viêm phổi do Adenovirus rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Bệnh nhân thường hắt hơi, sổ mũi, sốt. Đặc biệt, trẻ bị viêm phổi do Adenovirus sốt rất cao, rét run, có ho, khò khè.