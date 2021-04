Bộ Y tế cho biết trong tháng 4-2021, cả nước ghi nhận 64 trường hợp mắc viêm não virus, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Bến Tre. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong do viêm não virus trong năm nay. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 145 trường hợp mắc viêm não virus, tương đương với cùng kỳ năm 2020. Di chứng nặng nề nhất của trẻ khi mắc viêm não đó là ảnh hưởng đến vận động và thần kinh, hoặc hô hấp.

Trẻ mắc viêm não có thể bị các di chứng ảnh hưởng đến vận động - Ảnh: Thuỳ Linh

Ngoài ra, trong tháng 4 cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu nhưng không có trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 8 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu (tăng 4 ca so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 1 trường hợp tử vong tại TP HCM.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam là nước nhiệt đới, lưu hành nhiều bệnh truyền nhiễm do côn trùng truyền bệnh, trong đó có các bệnh viêm não virus, đặc biệt vào mùa hè, mùa thích hợp cho các côn trùng truyền bệnh phát triển. Bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao.

Ngoài bệnh viêm não virus, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết và tay chân miệng cũng là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa hè.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết trong tháng 4 này, cả nước ghi nhận 3.728 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 2 trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 19.710 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong tại 4 địa phương: Phú Yên (2 trường hợp), Bình Dương, Sóc Trăng và TP HCM mỗi tỉnh 1 trường hợp.

Về bệnh tay chân miệng, trong tháng này cũng ghi nhận 8.705 trường hợp mắc, 3 trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 20.576 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 1,9 lần năm trước), trong đó có 4 trường hợp tử vong tại 3 tỉnh: Đắk Lắk (1 trường hợp), Kiên Giang (2 trường hợp), An Giang (1 trường hợp).