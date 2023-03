Ngày 16-3, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo gần 20 sản phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định quảng cáo.

Cụ thể, website https://trungtamthuoc.com/medispores-biota và một số địa chỉ khác quảng cáo sản phẩm Medispores Biota có tác dụng bổ sung lợi khuẩn, cải thiện tình trạng rối loạn hệ khuẩn đường ruột, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể; khắc phục các phản ứng có hại do dùng kháng sinh... Nội dung này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm về sản phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định

Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo tại các địa chỉ: https://www.hangucplaza.com/ ; https://ausmart.vn/ đang quảng cáo sai quy định 9 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm các sản phẩm: Life-Space Broad Spectrum Probiotic, Life-Space Probiotic Powder For Baby, Life-Space Probiotic Powder For Children, Life-Space Shape B420 Probiotic, Life-Space Bowel Biotic, Life-Space Immune Support Probiotic, Life-Space Triple Strength Probiotic, Life-Space Children IBS Support Probiotic, Life-Space IBS Support Probiotic.

Đây chủ yếu là các sản phẩm men vi sinh được quảng cáo duy trì sức khỏe hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột...

9 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác cũng được nhiều trang web bán hàng online như https://nhathuocminhchau.com; lazada; https://parapharmacy.vn/product... và một số website đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật.

Đó là sản phẩm được quảng cáo bổ sung canxi, tăng cường chức năng gan, bù điện giải, bổ sung vitamin, viên uống tăng cường sinh lý nữ... như: Calcium active Denk; Denk Electrolyte; Libido Lady Denk; Ostesan Junior Denk; Digest Active Denk; Arthro Active Denk; Brain Active Denk; Recharge Active Denk; Vitactive B12 Denk.

Nhiều sản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo bị cơ quan chức năng "tuýt còi"

Cục An toàn thực phẩm xác định các link tại các trang web này vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về các sản phẩm tại các đường dẫn trên để mua và sử dụng, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.



Trước đó, cơ quan này nhiều lần cảnh báo về việc các sản phẩm vi phạm quy định về quảng cáo, trong đó các phổ biến là quảng cáo sai sự thật; quảng cáo khi chưa có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh; lợi dụng danh nghĩa, uy tín của cán bộ y tế, cơ sở y tế để quảng cáo... ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.