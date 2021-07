Theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian vừa qua, do giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên một số hoạt động y tế cũng bị ảnh hưởng, hạn chế phần nào. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động, đặc biệt là cấp cứu, tiếp nhận cứu chữa bệnh (nhất là trường hợp bệnh nặng) tại các bệnh viện đa khoa lớn trên địa bàn TP vẫn bình thường.



Công bằng trong tiếp nhận, điều trị bệnh nhân

BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 TP HCM, cho biết công tác cấp cứu, tiếp nhận cứu người tại bệnh viện vẫn duy trì bình thường. Đặc biệt, công tác sàng lọc bệnh nhân Covid-19 tới bệnh viện vốn đã triển khai thường quy. Tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, công tác sàng lọc test nhanh, xét nghiệm Covid-19 đã được thực hiện rất kỹ.

Qua thực hiện sàng lọc, phân luồng, trong thời gian qua, mỗi ngày bệnh viện phát hiện trung bình 10-15 ca vào bệnh viện có kết quả dương tính với Covid-19, số người này được chuyển đến các bệnh viện điều trị Covid -19.

"Do giãn cách xã hội nên chỉ những bệnh nhân nặng ở tỉnh mới ưu tiên chuyển về Bệnh viện Nhân Dân 115 điều trị, các trường hợp bệnh nặng này vẫn được tiếp nhận bình thường. Tất cả chuyên khoa, đặc biệt đột quỵ, tai biến vẫn duy trì không có gì thay đổi" - BS Sóng cho biết.

TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay trong thời gian qua, ngoài bệnh nhân Covid-19, còn rất nhiều bệnh nhân nặng khác từ các tỉnh chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù phải đi đầu, xung phong chia lửa trong phòng chống Covid-19 nhưng bệnh viện vẫn chú trọng và bảo đảm nhân sự, chất lượng điều trị, vẫn tạo sự công bằng với tất cả bệnh nhân trong điều trị. "Mùa dịch này số lượng bệnh nhân có giảm nhưng chỉ giảm lượng bệnh nhân trung bình, bệnh nhẹ, bệnh nhân ngoại trú, còn số lượng bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu vẫn không giảm và bệnh viện tiếp nhận điều trị bình thường" - BS Thức thông tin.

Sàng lọc y tế phòng chống Covid-19 ngay từ cổng tại Bệnh viện Gia An 115 TP HCM. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Kịp cứu hai trường hợp biến chứng nặng

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc TP HCM, cho hay do dịch bệnh và quy định của Chỉ thị 16 nên các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải tạm ngưng hoạt động. Tuy vậy, với những bệnh nhân gặp biến chứng thẩm mỹ cũng cần phải được cấp cứu kịp thời.

Hai nữ bệnh nhân bị sự cố sức khỏe không mong muốn là chị B.T.N (26 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) và chị N.V.T.H (25 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM). Cả hai bị biến chứng nặng sau làm đẹp thẩm mỹ tại spa, bị nhiễm trùng nguy kịch sưng má và mũi, đã cầu cứu khắp nơi, từ bệnh viện đa khoa đến thẩm mỹ trên địa bàn TP HCM nhưng đều bị từ chối tiếp nhận.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung cho hay sáng 22-7, tổng đài bệnh viện nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị T.N (quận 7) cho biết má phải bị sưng to, bầm tím, đau nhức do trước đó có tiêm filler. Chị N. cho biết đã gọi đến nhiều bệnh viện nhưng đều bị từ chối vì lý do dịch bệnh nên ngưng hoạt động. Sau khi nghe báo cáo từ phía nhân viên, BS Tú Dung đã quyết định tiếp nhận bệnh nhân N. và thực hiện mổ khẩn cấp khối áp xe ở má phải đã gây biến dạng khuôn mặt. Phải mất 3 giờ phẫu thuật, BS mới nạo hết các mô hoại tử, cứu lại dung mạo cho chị N.

Ca phẫu thuật của chị N. vừa xong thì bệnh viện nhận thêm 1 trường hợp cầu cứu của chị T.H (ngụ quận 8). Chị H. bị thủng mũi sau khi nâng mũi nhân tạo. Chị H. cũng gặp khó khăn khi liên hệ các bệnh viện chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ và bị từ chối vì ngưng hoạt động do dịch bệnh. Nhờ người quen giới thiệu, chị H. mới liên hệ được Bệnh viện JW. Trải qua 4 giờ phẫu thuật, các BS đã bơm rửa sạch toàn bộ ổ dịch, xử lý phần mô hoại tử và bảo tồn đầu mũi cho chị H.