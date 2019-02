Chỉ trong 30 phút, cứu sống bệnh nhân TNGT vỡ gan nhờ máy DSA

26/02/2019 18:10





Trước đó, vào khuya 23-2, anh H.N.S (21 tuổi; ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bị tai nạn giao thông và được chuyển tuyến từ Hậu Giang lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

BS CKII Trần Huỳnh Dao, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đang thăm khám cho bệnh nhân S.

Theo người nhà bệnh nhân, trên đường về quê vợ ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) vào tối cùng ngày, anh S. đã tông vào phía sau một chiếc xe tải bị chết máy, dừng trên đường Quốc lộ 61C (tuyến Cần Thơ đi TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Nhờ người dân phát hiện nên kịp thời đưa anh S. vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh S. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu, lơ mơ, sưng nề vùng mặt và hai mắt, gãy xương cẳng tay phải, đau dữ dội vùng hạ sườn phải.

Sau khi siêu âm và CT Scan, bệnh nhân được chẩn đoán xác định là sốc mất máu nặng, vỡ gan rất phức tạp độ 4, máu tràn ổ bụng nhiều, gãy xương cẳng tay, đa chấn thương… Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực, hội chẩn khẩn và chỉ định can thiệp chụp và nút mạch, cầm máu gan bị vỡ.

Khoảng 2 giờ sáng 24-2, ê-kíp của BS CKI Trần Công Khánh, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, đã tiến hành can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Khánh, chụp và nút mạch cầm máu là thủ thuật hiện đại, sử dụng máy kỹ thuật số xóa nền DSA, bệnh nhân chỉ phải gây tê. Quá trình can thiệp, bác sĩ luồn một ống thông nhỏ đường kính khoảng 2 mm từ động mạch đùi ở vùng bẹn phải vào động mạch chủ. Từ đây, ống thông được luồn vào động mạch gan. Sau khi bơm thuốc cản quang, xác định được vị trí chảy máu trong gan, bác sĩ tiếp tục luồn một ống thông siêu nhỏ đường kính khoảng 1 mm vào các nhánh động mạch tổn thương, bơm keo làm tắc chỗ vỡ, giúp cầm máu. Sau khoảng 30 phút ca can thiệp đã thành công, giúp cầm máu cho bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, tình trạng chảy máu không còn, các dấu hiệu sinh tồn hiện ổn.

Cũng theo BS CKII Phạm Thanh Phong, gan là cơ quan có rất nhiều mạch máu nên thường chảy máu nhanh khi bị chấn thương. Nếu không can thiệp kịp thời, tính mạng của người bệnh bị đe dọa do mất máu cấp. Đặc biệt, trong trường hợp bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn giao thông như trên, việc triển khai can thiệp nút mạch sẽ tránh được việc mổ lớn, không phải gây mê. Thời gian thủ thuật ngắn, cầm máu được tức thì. Không chỉ tránh được những nhiều rủi ro biến chứng nặng khi phẫu thuật mà còn hạn chế tối đa xâm lấn giúp tổn thương ở gan mau hồi phục để bệnh nhân nhanh chóng được xử lý những tổn thương khác...

TÂM QUÂN