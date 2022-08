Ngày 4-8, bác sĩ Cao Sỹ Phượng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn huyện vừa có 1 người đàn ông 62 tuổi tử vong vì bị chó dại cắn.



Ảnh minh hoạ

Nạn nhân là ông N.V.C (SN 1960; ngụ xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hoá).

Cụ thể, khoảng ba tháng trước, con chó của gia đình ông C. bị ốm nên được ông đưa đi tiêm phòng bệnh. Trong lúc giữ chó để tiêm, ông C. không may bị chó cắn vào tay trái, chảy máu. Ba ngày sau khi xảy ra sự việc thì con chó này đã chết.

Thời gian đầu sau khi bị chó cắn, sức khỏe của ông C. hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì. Đến đầu tháng 8, ông C. xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu, sợ ánh sáng nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại đây, ông C. được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh dại và trả về, sau đó đã tử vong.

Trước đó tại huyện Tuyên Hoá cũng có 2 trường hợp khác tử vong vì chó dại cắn. Trong đó, trường hợp em C.N.L (15 tuổi; ngụ xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa) tử vong sau 2 tháng bị chó dại cắn.