Nhiều quan điểm khác nhau



Hơn 2 năm anh N.H.T. đi xuất khẩu lao động, dịp Tết Nguyên đán mới được về thăm gia đình, vợ con. Suốt 1 tuần ngược xuôi thăm hỏi họ hàng, rồi chìm trong những bữa nhậu tất niên... anh T. cảm thấy mệt nhoài. Chỉ đến ngày cuối cùng của năm cũ anh mới có thời gian dành cho gia đình.

Đêm giao thừa, sau khi xong xuôi các thủ tục, vợ chồng mới được gần gũi thì vợ anh T. nhất định "không cho" vì lý do "đầu năm mà làm "chuyện ấy" thì xui xẻo cả năm". Sau một hồi tranh cãi qua lại, hai vợ chồng giận dỗi.

Còn nhiều quan điểm trái chiều về chuyện "yêu" ngày đầu năm mới

Theo một số chuyên gia, vấn đề quan hệ tình dục trong những ngày Tết hiện có nhiều quan điểm và ý kiến trái chiều. Không ít người lo sợ quan hệ tình dục dịp Tết dễ bị "thượng mã phong", nhưng có ý kiến lại cho rằng lúc giao thừa hoặc những ngày đầu năm mới kiêng làm "chuyện ấy" để không bị "đen" cả năm.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các bác sĩ sản khoa và một số chuyên gia tình dục học, việc kiêng cữ "chuyện ấy" ngày Tết là không cần thiết và không có cơ sở nào chứng minh quan hệ đêm giao thừa, ngày mùng 1 sẽ bị đen đủi. Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng thời gian chuyển giao từ năm cũ sang năm mới cần tránh hoàn toàn "chuyện ấy" cũng chỉ là những quan điểm truyền miệng. "Tình dục cũng là hoạt động của con người nếu miễn cưỡng hay lo lắng xui xẻo đầu năm thì không đạt được chất lượng như mong muốn. Nếu thấy thoải mái thì việc quan hệ là bình thường đạt được sự thỏa mãn cho cả hai bên" - bác sĩ Việt nói.

Dẫn chứng quan niệm cổ xưa, một chuyên gia tình dục học cho biết theo quan niệm tình dục của phương Đông cổ đại thì điều cấm kỵ đầu tiên về thực hành tình dục là không được giao hợp vào ngày đầu tháng âm lịch, giữa tháng (lúc trăng tròn) và cuối tháng, giao thừa hoặc đầu năm.

Quan niệm phương Đông cổ truyền cũng cho rằng nam nữ không nên quan hệ vào mùng 1 hay ngày rằm vì từ trường mặt trăng ảnh hưởng đến trái đất là cực đại, không tốt cho sức khỏe con người.

Tuy nhiên, quan niệm "kiêng" hay "không kiêng" còn tùy thuộc vào hoàn cảnh từng người. Có những gia đình vì cuộc sống mưu sinh, rất ít khi được gặp mặt, có khi chỉ dịp Tết họ mới được gần nhau lâu nhất, vậy mà lại phải kiêng "chuyện ấy" thì quả thật là không hợp tình hợp lý.

Vấn đề tình dục đã được xã hội nhìn nhận cởi mở và đúng mực hơn

Cùng quan điểm này, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết nếu ai đó nói rằng quan hệ ngày đầu năm sẽ gặp xui xẻo là chưa hiểu đúng. Ông cha ta từ xưa đã rất coi trọng chủ nghĩa phồn thực, điều đó được thể hiện qua những lễ hội làm "chuyện ấy" ở Phú Thọ, hay rước "của quý" ở Lạng Sơn…. đều được tổ chức vào dịp đầu xuân.

"Như vậy để thấy được rằng, chủ nghĩa phồn thực từ xưa tới nay vốn rất linh thiêng, ý muốn nhắc chúng ta rằng cần phải làm điều đó để duy trì nòi giống" - bác sĩ Dung cho hay.

Những điều cấm kỵ khi làm "chuyện ấy" dịp Tết

Về phương diện khoa học, các chuyên cũng cho rằng hoạt động tình dục là nhu cầu cơ bản, chính đáng và bình đẳng của mỗi con người. Gần đây, tình dục đã được xã hội nhìn nhận cởi mở và đúng mực hơn, coi đó là những nhu cầu sinh lý bình thường và hiểu được những tác dụng tích cực của tình dục như tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp cuộc sống vợ chồng mãn nguyện và hạnh phúc hơn.

Với những người khỏe mạnh, hoạt động tình dục điều độ không những giúp cho thỏa mãn về tinh thần mà còn tốt cho hệ tim mạch. Việc duy trì quan hệ tình dục giúp cho đời sống vợ chồng thêm gần gũi.

"Tình dục là ham muốn và nhu cầu chính đáng với mọi người. Khi hai người có tình cảm, đều muốn ân ái, không có lý do gì để ngăn cấm họ, không thủ tục kiêng cữ nào cấm đoán được, miễn sao cả hai đều bằng lòng" - bác sĩ Dung chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo một số thời điểm nên kiêng làm "chuyện ấy"

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng Khoa Ngoại thận-tiết niệu, Bệnh viện E cho rằng dù là ngày thường hay ngày Tết thì tình dục luôn là sự sẻ chia và phải được thực hiện khi cả hai sung mãn nhất cả về tinh thần và thể chất. Việc làm "chuyện ấy" nên hay không phụ thuộc vào sức khỏe của 2 người, không nên phân vân hay bị chi phối quá nhiều bởi những quan niệm dân gian.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không nên quan hệ sau khi ăn quá no, gây ảnh hưởng không tốt cho dạ dày và đường tiêu hóa. Khi cơ thể quá mệt mỏi sau khi chuẩn bị, tiệc tùng ngày Tết thì không nên cố sức để quan hệ. Hơn nữa, việc quan hệ sau khi dùng nhiều những loại chất kích thích này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến đột quỵ.

"Thực tế, chúng tôi đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ vật hang (gãy dương vật) khi đang quan hệ tình dục. Có bệnh nhân nhập viện ngay trong những ngày đầu năm mới với lý do khi uống rượu cùng người thân, sau đó hai vợ chồng vẫn quan hệ tình dục. Do không tỉnh táo nên người chồng "yêu" hơi quá đà và xảy ra tai nạn. Vì thế, khi nam giới say rượu hoặc trong tình trạng dùng các chất kích thích nên hạn chế quan hệ tình dục để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra" - bác sĩ Liên khuyên.