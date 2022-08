Thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp tử vong do ngộ độc khí CO và nhiều loại khí khác nhau. Trong đó, một gia đình 6 người đã tử vong do ngộ độc khí CO khi sử dụng máy phát điện trong nhà kín tại Bình Dương.



Các trường hợp tử vong do khí CO được ví như những "cái chết êm dịu’’ vì rất ít khi được phát hiện kịp thời và cảnh báo trước.

Đâu là những dấu hiệu ban đầu, các cấp độ nặng và các di chứng có thể để lại của ngộ độc khí? Nếu phát hiện ngộ độc khí thì xử lý như thế nào?

TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, có những chia sẻ để giúp người dân hiểu hơn về vấn đề này.