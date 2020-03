Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa phát đi thông điệp mới nhất từ Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons.

Thông điệp này được thực hiện để chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Video thông điệp kèm phụ đề tiếng Anh do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cung cấp

Tại thông điệp, Đại sứ Anh Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons lưu ý các công dân Anh: "Cùng với việc các doanh nghiệp và cửa hàng không thiết yếu hiện đã tạm thời đóng cửa, người dân địa phương hay người nước ngoài tại Việt Nam đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

"Cách ly xã hội" là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nhưng nó có nghĩa là gì? Tại Hà Nội nơi tôi đang sống, số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể, và nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang. Đồng thời, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người xung quanh.

Video thông điệp kèm phụ đề tiếng Việt do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cung cấp

Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi khuyên bạn hãy tuân thủ luật pháp và phong tục Việt Nam để tránh bị xử phạt. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây, không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này."

Trước đó, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã có thông điệp thể hiện sự cảm ơn đối với y bác sĩ Việt Nam. Đại sứ Anh Gareth Ward gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y bác sĩ và các cơ quan chính phủ Việt Nam vì đã giúp Đại sứ quán hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua. Rất nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, làm tất cả những gì có thể để chống lại virus corona và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này.