Mới đây, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cứu sống một người đàn ông nước ngoài suýt chết do sợ dịch Covid-19 chần chừ đi khám. Ông này đau bụng nhiều ngày, nôn ói 2-3 lần trong ngày, không ăn uống được, không đại tiện được vẫn không vô bệnh viện, đến khi đuối sức đến mức không thể đi lại được mới chịu đi cấp cứu. May mắn, các bác sĩ phát hiện kịp và phẫu thuật tối khẩn cắt bỏ đoạn 30 cm ruột non hoại tử, nối ruột non, rửa bụng, xử trí nhiễm trùng…, tính mạng người đàn ông này mới giữ lại được.

Trong khi đó, giữa mùa dịch Covid-19 phức tạp này, một loại dịch bệnh nguy hiểm chết người khác rình rập người dân là bệnh sốt xuất huyết (SXH). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đưa ra cảnh báo mới nhất đối với người dân những hệ lụy khôn lường nếu mắc SXH nhưng không chịu đến bệnh viện, cũng như khi ở nhà sẽ được chăm sóc như thế nào.