Sở Y tế Nghệ An thành lập tổ công tác làm rõ sự cố

Sáng ngày 2-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tùng Lâm, Chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa thành lập Tổ công tác tham mưu xử lý sự cố y khoa để làm rõ nguyên nhân việc một số bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có những biểu hiện bất thường.

Tổ công tác do ông Đậu Huy Hoàn, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An, làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sự cố y khoa về chạy thận nhân tạo xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; báo cáo, tham mưu lãnh đạo Sở Y tế giải quyết sự cố y khoa theo quy định của pháp luật.



Sáng cùng ngày 2-8, có mặt Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận toàn bộ hoạt động chạy thận nhân tạo tại bệnh viện này đã tạm dừng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 30-7, trong lúc chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường nghi sốc. Do bị nặng, bệnh nhân Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị, bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 3 bệnh nhân khác bị nhẹ hơn đã xuất viện.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, 132 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được chuyển tới các bệnh viện khác điều trị.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Tất Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết sau khi có những hiện tượng bất thường xảy ra, bệnh viện đã cho dừng việc chạy thận. Hiện bệnh viện đã mời các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Bạch Mai về kiểm tra hệ thống lọc thận, lấy mẫu nước gửi ra Hà Nội để kiểm tra xác định nguyên nhân.