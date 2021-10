Bác sĩ Tạ Vương Khoa, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) trả lời: Chống chỉ định tuyệt đối của tiêm vắc-xin chỉ khi nào tác nhân gây dị ứng nằm trong thành phần cấu tạo của vắc-xin. Tất cả các hoạt chất kháng sinh đều không có trong thành phần cấu tạo của vắc-xin Covid-19, vì vậy bạn vẫn tiêm được vắc-xin Covid-19.



Trường hợp tiền sử dị ứng với nhiều tác nhân như của bạn, thì nên tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn. Bạn vẫn tiêm được vắc-xin Covid-19 dù bị viêm gan C, tuy nhiên nếu viêm gan C đang trong thời kỳ bùng phát, cần trì hoãn tiêm vắc-xin cho đến khi thời kỳ bùng phát đã thoái lui.

Ngoài ra, nếu bạn đang uống các thuốc ức chế miễn dịch điều trị viêm gan siêu vi C, lý tưởng nhất là giảm liều thuốc đến mức thấp nhất có thể trước và sau tiêm vắc-xin Covid-19 ít nhất 14 ngày (hãy tham vấn ý kiến bác sĩ đang điều trị cho bạn về vấn đề này).