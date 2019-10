Theo báo cáo, vào ngày 7-10, ông D.V.C. (69 tuổi; ngụ xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với triệu chứng đau hạ sườn phải và được chuyển xuống Khoa Ngoại tổng hợp. Ông C. có tiền căn xơ gan, sỏi túi mật.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Qua điều trị, các bác sĩ chẩn đoán ông C. sỏi túi mật – xơ gan; điều trị nâng đỡ và phẫu thuật theo lịch.

Khoảng 8 giờ 50 phút ngày 15-10, bệnh nhân C. được đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân mất nhiều máu (khoảng 1500ml), mạch nhanh, nhẹ có lúc dọa ngưng tim, được truyền 2 đơn vị máu và các thuốc vận mạch.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân C. được chuyển xuống phòng hậu phẫu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim 3 lần. Dù được hồi sức tích cực nhưng ông C. đã tử vong vào lúc 15 giờ 30 phút. Với chẩn đoán tử vong: Sốc mất máu không hồi phục/hậu phẫu cắt túi mật do sỏi túi mật – xơ gan.

Theo người nhà bệnh nhân, ông C có bệnh liên quan đến gan và mật cách đây khoảng 3 năm. Sau khi đưa vào phòng mổ, khoảng 10 giờ cùng ngày, gia đình nhận được thông báo do cầm máu không được nên phải chuyển từ mổ nội soi sang mổ hở. Khoảng 30 phút sau, gia đình nhận được tin ông C. đã tử vong.

Trao đổi qua điện thoại, bác sĩ Tô Minh Nghị, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết đơn vị đã cử đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một khoản tiền để gia đình bệnh nhân C. lo hậu sự. Khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn, đơn vị sẽ thông tin đến báo chí.

"Gia đình đã yêu cầu phải làm rõ vụ viêc và mổ khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra cho biết trong một tháng sẽ có văn bản trả lời cho gia đình bệnh nhân", ông Nghị nói.