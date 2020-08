Chiều 11-8, Bệnh viện Gia An 115 (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận và kịp thời cứu sống một người đàn ông đang chạy xe máy bỗng ngã quỵ giữa đường do có bệnh mà không tái khám. Bệnh nhân là ông V.A.T., 69 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM.



Trước đó, ông T. đang chạy xe máy trên đường thì hoa mắt, chóng mặt rồi ngã xe, đập đầu xuống đường bất tỉnh. Nhận được thông tin từ người đi đường, xe cứu thương Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Gia An 115 liền có mặt. Các bác sĩ sơ cứu tại chỗ, đồng thời đưa ông T. về bệnh viện cứu chữa tiếp.

BS Duy Trang can thiệp tim mạch cứu người đàn ông ngã quỵ giữa đường lúc chạy xe

BS CK2 Dương Duy Trang, Trưởng Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Gia An 115, nhận định bệnh nhân T. có khả năng cao bị nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả kiểm tra cận lâm sàng cho thấy ông T. bị nhồi máu cơ tim do động mạch vành phải bị hẹp 70%, có huyết khối.

Ngay lập tức, BS Trang cùng đồng sự đã can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông động mạch, cứu bệnh nhân trong gang tấc. Hiện ông T. qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị chấn thương đầu và các bệnh lý nền khác.

Theo BS Trang, nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và yếu tố sống còn là thời gian cứu người bệnh trong 1-2 giờ đầu xuất hiện triệu chứng. Những người có bệnh nền thì càng phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ vì nguy cơ tử vong đến bất cứ lúc nào và không phải ai cũng may mắn được can thiệp y tế kịp thời.

"Như trường hợp ông T., tiền sử tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, rung nhĩ, mỡ máu cao nhưng do chủ quan nên suýt mất mạng. Hơn nữa, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc điều trị, kiểm soát tốt các bệnh lý nền càng có ý nghĩa quan trọng, tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và tử vong cao nếu chẳng may bị nhiễm bệnh" - BS Trang khuyến cáo.