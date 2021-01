Chiều 12-1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật cứu bé gái 8 tuổi, ngụ tại quận 7, bị tắc ruột do ăn tóc.

Trước khi nhập viện 5 ngày, bé gái này đau bụng từng cơn, ói dịch xanh, vàng. Gia đình đưa bé đến điều trị tại phòng khám tư nhưng không giảm, triệu chứng trên lại càng tăng dần.

Tại bệnh viện, bé gái được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm do tắc ruột. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện 1 búi tóc rất to ở đoạn ruột non làm tắc nghẽn đường ruột, rất may chưa có hiện tượng thủng ruột.



Búi tóc tích lâu ngày trong ruột bệnh nhi

Theo bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé gái nêu trên mắc phải hội chứng Rapunzel. Người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình hoặc người khác, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột; lâu ngày gây tắc, thủng ruột…