Khuya 6-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 3 ca nghi nhiễm Covid-19 mới, đều liên quan đến vũ trường New Phương Đông, đường Đống Đa, quận Hải Châu. Cụ thể:

Ca bệnh 1: N.T.N, nữ (SN 1989, là nhân viên tại vũ trường New Phương Đông). Bệnh nhân sống cùng mẹ và con trai tại đường Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Từ ngày 16 đến 30-4, bệnh nhân thường đi làm tại vũ trường về nhà lúc 2 giờ 30 sáng rồi ngủ đến chiều. Đến khoảng 19 giờ, bệnh nhân đi làm lại và ít ra ngoài, mua sắm thì đặt hàng qua mạng.

Ngày 30-4, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Ngày 1-5, bệnh nhân tiếp tục đi làm theo lịch như những ngày trước, đến khoảng 15 giờ thì tới tiệm gội đầu gần nhà (không nhớ rõ địa chỉ).

Khoảng 23 giờ 30 ngày 2-5, bệnh nhân cùng nữ quản lý vũ trường (bệnh nhân 2999) về nhà người này lấy đồ ăn. Sau đó bệnh nhân nhờ một người bạn cùng làm ở New Phương Đông đến đón về.

Sáng 3-5, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Thuận Phước khai báo (có mang khẩu trang), sau đó về lại nhà và không đi đâu. Ngày 5-5, bệnh nhân uể oải, mất vị giác. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến vũ trường để lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6-5, bệnh nhân mệt nhiều, mắt lờ mờ, được đưa đến Ký túc xã phía Tây cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Phun hóa chất khử khuẩn khu vực vũ trường New Phương Đông, Đà Nẵng sáng ngày 6-5

Ca bệnh 2: H.H.L (nam, SN 1997, địa chỉ An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) là lao động tự do, sống cùng người bạn.

Từ 22 giờ ngày 28-4 đến 2 giờ ngày hôm sau, bệnh nhân đi xe máy cùng nhóm bạn ở chung phòng và 3 người khác đến vũ trường New Phương Đông. Từ ngày 29 đến 30-4, bệnh nhân ở tại phòng cùng hai người bạn và không đi đâu.

Khoảng giờ ngày 1-5, bệnh nhân đi xe máy đến nhà bạn trên đường Đống Đa để nhậu cùng nhóm bạn. Ngày 2-5, bệnh nhân cùng một người bạn ở phòng đi ăn bún thịt nướng tại đường Nguyễn Văn Linh sau đó về nhà. Từ ngày 3 đến 5-5, bệnh nhân không đi ra khỏi nhà. Đến ngày 6-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính Covid-19.

Ca bệnh 3: N.T.A.M (nam, SN 1996, lao động tự do, ở trọ tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, sống chung phòng trọ với ca bệnh 2) và một người nữa tên Đ.A.V.

Từ 22 giờ ngày 28-4 đến 2 giờ ngày 29-4, bệnh nhân cùng 3 người bạn đến vũ trường New Phương Đông để chơi. Ngày 30-4, bệnh nhân ở nhà trọ. Tối ngày 1-5, bệnh nhân đến nhà bạn ở đường Đống Đa, quận Hải Châu để ăn nhậu cùng với 8 người khác. Trong đó, 7 người hiện ở Đà Nẵng còn 1 người đã về Phú Yên vào ngày 3-5.

Khoảng 2 giờ ngày 2-5, bệnh nhân ăn bún thịt nướng cùng bạn trên đường Nguyễn Văn Linh. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi tập gym tại phòng tập Ngọc Tâm số 31 Ngô Thì Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ngày 5-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Buổi tối có triệu chứng mệt mỏi, sau đó bệnh nhân được cách ly ở nhà. Ngày 6-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, liên quan vũ trường New Phương Đông, Bộ Y tế đã công bố 6 ca mắc Covid-19 gồm: BN 2982 (nhân viên bán vé spa khách sạn Phú An - từng tới vũ trường), BN 2999 (nữ quản lý vũ trường), BN 3085, BN 3086 (sống cùng nhà ở cạnh vũ trường), BN 3087 (nữ nhân viên vũ trường), BN 3067 (hiện ở Quảng Ngãi, từng đến vũ trường).