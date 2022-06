Ngày 23-6, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Bình Dương hiện nay khá phức tạp.

Trong đó, tình hình dịch bệnh tại TP Dĩ An là đáng báo động nhất với số ca mắc ghi nhận trên địa bàn tăng 131% so với cùng kỳ năm 2021 và đã có 5 ca tử vong. Tiếp đến là TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

"Đây là những địa bàn tập trung đông công nhân lao động, có nhiều nhà trọ, hệ thống nước thải chằng chịt. Ngoài ra, ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao cũng là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết tăng nhanh" - ông Chín cho hay.

Người dân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

Theo ông Chín, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhưng thuốc và dịch truyền chống sốc cũng như dịch truyền cao phân tử cơ bản phục vụ đủ để đáp ứng chữa bệnh. Hiện ngành y tế tỉnh Bình Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động đưa ra nhiều phương án, kịch bản.

Tại tỉnh Bình Dương, có 3 cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, gồm: Cơ sở Phú Chánh (trước đây điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19); Khoa Nhi và Khoa hồi sức cấp cứu và dự phòng ở 1 số khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh. "Tuy số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tăng nhưng vẫn chưa bị quá tải" - ông Chín khẳng định.

Khó khăn lớn nhất của ngành y tế tỉnh Bình Dương là thiếu lực lượng y tế cơ sở khi triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Sau cao điểm dịch bệnh Covid-19, hàng loạt nhân viên y tế cơ sở nghỉ việc đã gây không ít khó khăn cho hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bình Dương ghi nhận 4.867 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ghi nhận 8 trường hợp tử vong (TP Dĩ An 5 ca, thị xã Tân Uyên 2 ca và TP Thuận An 1 ca). Toàn tỉnh đã phát hiện 795 ổ dịch.