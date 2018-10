"Đầu tư" bình khí ở nhà bơm bóng cười để hít, thanh niên 21 tuổi nhập viện

02/10/2018 16:42

Chiều 2-10, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (TP Hà Nội), cho biết thời gian gần đây, BV tiếp nhận khá nhiều trường hợp ngộ độc khí ôxít nitơ (N2O) do lạm dụng bóng cười, dẫn tới tổn thương thần kinh. Bệnh nhân nhập viện khi cơ thể có cảm giác tê bì, đi không vững, phấn khích, ức chế thần kinh...



Bóng cười được bán công khai tại nhiều địa điểm với mục đích giải trí - Ảnh:TTXVN

Trong những bệnh nhân ngộ độc do hít bóng cười có trường hợp một nam thanh niên 21 tuổi bị ngộ độc bóng cười sau khoảng 6 tháng hít bóng cười liên tục.

Bệnh nhân này cho biết hầu như ngày nào anh cũng hít hàng chục quả bóng cười mới cảm thấy "phê". Thậm chí, nam thanh niên này còn đầu tư hẳn một bình bơm bóng loại 5 kg giá hơn 1 triệu đồng để bơm bóng cười hít tại nhà.

Mỗi chiếc bình như thế, anh này bơm được khoảng 200 quả bóng cười. Gần đây, bệnh nhân thấy có biểu hiện mất thăng bằng, yếu tay chân và tê bì từ ngón chân lên đến vùng thắt lưng, tê bì 2 bàn tay, đôi lúc có cảm giác tê bì lan đến ngực nên đi khám bệnh.



Bệnh viện Bạch Mai gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc bóng cười

Theo bác sĩ Nguyên, bóng cười thực chất là những trái bóng được bơm khí N 2 O. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng. Tuy nhiên, khí N 2 O khi vào cơ thể, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch.

Khí cười N 2 O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. "Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường. Tuy nhiên, xu hướng sẽ tăng liều dần và sẽ gây nguy cơ ngộ độc. Trong trường hợp cười do hít bóng cười, việc cười quá mức, liên tục cũng đã có thể gây ngạt do thiếu ôxy. Nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp"- bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Bác sĩ Nguyên cũng cho biết trong y tế, khí N 2 O là một trong những chất được dùng trong ngành gây mê - gây tê nhưng khi sử dụng cho mục đích y học, các thầy thuốc sẽ tính toán liều lượng cẩn thận dựa trên từng cơ địa để không gây nguy hại đối với cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng N 2 O kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Với những người đang lái xe có dùng bóng cười sẽ rất nguy hiểm.

"Ở nhiều nước trên thế giới, người ta đã đưa khí N 2 O vào nhóm cấm không được sử dụng cho mục đích giải trí hoặc tác dụng tâm thần mà không có sự chỉ định chuyên môn về y tế. Với tính chất nguy hiểm của nó, chúng tôi khuyến cáo các bạn trẻ không sử dụng các khí này. Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, với góc độ của người làm chuyên môn, tôi đã đề xuất TP Hà Nội cấm việc bày bán và sử dụng bóng cười với mục đích giải trí"- bác sĩ Nguyên nói.

Được biết, khí N 2 O là hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm sử dụng chất này nhưng việc mua bán, sử dụng loại khí này đã ít nhiều gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng.

N. Dung