Trả lời về việc đến ngày 6-9, giấy đi đường có hiệu lực hay không, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết điều này tùy theo quyết định, chủ trương của lãnh đạo TP HCM sau ngày 6-9 thực hiện giãn cách như thế nào.

Nếu TP HCM không giãn cách nữa thì giấy đi đường không cần tới. Còn nếu TP HCM định kéo dài thời gian giãn cách thì Công an TP cũng có phương án để thuận tiện nhất, trên tinh thần không làm phiền hà mỗi lần thay đổi.

Đối với việc kiểm tra, kiểm soát mã QR để quét tại các chốt, trạm, theo thượng tá Hà, về cơ bản, cầm điện thoại tiếp xúc gần để quét mã cũng có nguy cơ lây nhiễm. Song, nguy cơ từ lực lượng chức năng lây nhiễm đối với người đi đường có vẻ không cao. "Anh em trong quá trình tác nghiệp đã có quá trình sát khuẩn, đeo khẩu trang" – ông giải thích.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện nay, Công an TP HCM có 2 điểm kiểm soát bằng camera quét mã vạch tại ngã sáu Phù Đổng, đoạn đường Nguyễn Trãi - Cách mạng Tháng Tám (gần Công an quận 3).

"Một người đi qua chỉ cần đưa mã QR khoảng 5 giây là công an có thể xác thực được. Áp dụng mô hình này thuận tiện và tránh trường hợp tiếp xúc. Công an TP cũng mong muốn làm thế nào để an toàn nhất cho người dân cũng như cho cả lực lượng làm nhiệm vụ" – thượng tá Hà nhấn mạnh.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM, cung cấp thông tin tại buổi họp báo