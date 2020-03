Thủ tướng chỉ đạo từ hôm nay (16-3), tại các nơi công cộng tập trung đông người như siêu thị, chợ, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... người dân phải đeo khẩu trang đề phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19). Nên chọn khẩu trang vải hay khẩu trang y tế khi đến các địa điểm công cộng?



Người dân đến các nơi công cộng đều phải đeo khẩu trang - Ảnh: Hà Trần

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, khuyến cáo người dân chỉ cần sử dụng khẩu trang vải nơi công cộng và các địa điểm đông người và không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế. Khẩu trang y tế chỉ nên dùng cho đối tượng mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người làm công tác y tế, phòng chống dịch...

Đại đa số hành khách đã đeo khẩu trang khi tới Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) trong ngày 16-3 - Ảnh: Huy Thanh

Đặc biệt khi đến nơi công cộng và địa điểm đông người nên giữ khoảng cách giao tiếp là 2 m để hạn chế hít phải hoặc bị dính các giọt bắn. "Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, các giọt bắn nước bọt có thể văng xa tối đa là 2 m.

Do đó, nếu muốn bảo vệ bản thân trước bệnh dịch Covid-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo nên giữ khoảng cách an toàn với người có biểu hiện ho, hắt hơi, ho sốt (nghi nhiễm virus SARS-CoV-2)"- ông Phu nói.

Bộ Y tế khuyến cáo tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng để phòng lây bệnh

Về cách đeo khẩu trang. Đối với khẩu trang vải: che kín cả mũi lẫn miệng; Tránh sờ tay vào khẩu trang khi đeo; Tránh dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra; Khi tháo khẩu trang ra chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo; Nên thường xuyên giặt sạch khẩu trang với xà phòng để dùng lại cho lần sau; Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng bệnh.

Đối với khẩu trang y tế thông thường. Đeo mặt xanh ra ngoài, mặt trắng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên; Che kín cả mũi lẫn miệng; Tránh dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra; Khi tháo khẩu trang ra chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo và cho vào thùng rác.